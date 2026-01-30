Історія зосереджена на професійній альпіністці Ааві, яка намагається підкорити неприступну вершину та дізнатися більше про це мальовниче місце, як розказано на сайті TopGear.

Чим особлива Cairn?

Підкорення кожного схилу в Cairn є складним завданням, тому попередня підготовка та розрахунок ресурсів є критично важливими. Головна героїня під час тривалого підйому повинна постійно перевіряти наявність води, медикаментів, пластирів та магнезії.

У дорозі Аава не лише долає перешкоди, а й зустрічає інших мандрівників, передає вітання колегам, що залишилися внизу, та вивчає історію гори Камі. Музика та загальна атмосфера проєкту викликали захоплення у спільноти, а систему інвентарю та передачу відчуття висоти називають дуже продуманими.

Трейлер Cairn – дивіться відео:

На агрегаторі Metacritic гра отримала рейтинг 83 – 84 %, а в Steam кількість позитивних відгуків сягає 93 %. Гравці емоційно описують свій досвід, зазначаючи, що від напруги буквально тремтять руки та ноги, а самі відчуття від процесу надзвичайно сильні.

Разом із тим технічна частина має певні недоліки: власники флагманських відеокарт повідомляють про регулярні просідання частоти кадрів.

Наразі симулятор доступний на PlayStation 5 та персональних комп'ютерах через сервіси Steam, Epic Games Store та GOG. У магазині Valve гру можна придбати за 990 рублів з урахуванням знижки з нагоди релізу, також у проєкті присутня текстова локалізація.