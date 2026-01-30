История сосредоточена на профессиональной альпинистке Аави, которая пытается покорить неприступную вершину и узнать больше об этом живописном месте, как рассказано на сайте TopGear.

Чем особенна Cairn?

Покорение каждого склона в Cairn является сложной задачей, поэтому предварительная подготовка и расчет ресурсов являются критически важными. Главная героиня во время длительного подъема должна постоянно проверять наличие воды, медикаментов, пластырей и магнезии.

В дороге Аава не только преодолевает препятствия, но и встречает других путешественников, передает привет коллегам, оставшихся внизу, и изучает историю горы Ками. Музыка и общая атмосфера проекта вызвали восхищение у сообщества, а систему инвентаря и передачу ощущения высоты называют очень продуманными.

Трейлер Cairn – смотрите видео:

На агрегаторе Metacritic игра получила рейтинг 83 – 84 %, а в Steam количество положительных отзывов достигает 93 %. Игроки эмоционально описывают свой опыт, отмечая, что от напряжения буквально дрожат руки и ноги, а сами ощущения от процесса чрезвычайно сильны.

Вместе с тем техническая часть имеет определенные недостатки: владельцы флагманских видеокарт сообщают о регулярных проседаниях частоты кадров.

Сейчас симулятор доступен на PlayStation 5 и персональных компьютерах через сервисы Steam, Epic Games Store и GOG. В магазине Valve игру можно приобрести за 990 рублей с учетом скидки по случаю релиза, также в проекте присутствует текстовая локализация.