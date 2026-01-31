В чартах Steam в течение января уверенным лидером по процентному соотношению положительных отзывов стала инди-видеоигра Vital Shell, информирует SteamDB.

Следующий инди-хит в Steam?

7 января 2026 года состоялся релиз инди-проекта от MarvinWizard, который позволяет выбрать собственного "меха" и отправиться на истребление полчищ врагов, точно как в хитовой Vampire Survivors.

Уровни Vital Shell рассчитаны на 20 минут и имеют высокую репетативность, что позволяет легко исчезнуть в игре на долгие часы.

Визуальная составляющая отдает дань уважения меха-тематике конца 90-ых годов, а ощущение ностальгии только усиливает удивительно удачный саундтрек, сообщает gamesradar+.

По состоянию на конец января, рецензии Vital Shell в Steam находятся на отметке в "исключительно положительные" (97% из 1 018 отзывов), что делает игру самым рейтинговым проектом 2026 года, выпущенным на платформе Valve.

Сейчас игра предлагает к прохождению 5 уровней, 5 боссов и 5 персонажей, а также несколько минибоссов и целую кучу апгрейдов и все это за скромную цену в 149 гривен.

Вполне вероятно, что после волны интереса к проекту, разработчики запланируют его дальнейшую поддержку.

