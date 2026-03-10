Прямо сейчас в Steam можно совершенно бесплатно получить интересную приключенческую игру от несколько скомпрометированных разработчиков, сообщает 24 Канал.
Бесплатная игра от авторов главного провала 2023 года?
В 2012 году компания Daedalic Entertainment еще не была известна фиаско, которым в 2023 стала ее игра The Lord of the Rings: Gollum.
Тогда студия выпустила интересный проект в жанре "point-and-click", который выделялся за счет своего яркого визуального стиля и комедийного сюжета.
У Deponia игроки должны помочь главному герою, простому пареньку Руфусу, "завоевать девушку с небес". Попутно он, конечно, также должен спасти планету.
Вдохновением для вселенной игры служили произведения известных писателей типа Дугласа Адамса и Терри Прачетта, поэтому можете представить градус юмора и абсурдности, информирует Gamerant.
Трейлер игры: смотрите видео
Отзывы о Deponia в Steam подтверждают, что игра стоит того чтобы добавить ее в библиотеку, ведь 77% рецензий из почти 10 тысяч положительные.
При этом, довольные пользователи отмечают главными достоинствами игры именно сюжет и визуал, немного критикуя главломки.
Получить игру бесплатно можно до 19:00 по киевскому времени 16 марта.
