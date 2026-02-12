Какой может быть стоимость Steam Machine?

Отраслевой аналитик Мэт Пискателла предположил, что будущая консоль Steam Machine от Valve потенциально может стоить до 1 тысячи долларов. Он сразу же уточнил, что это не инсайдерская информация и не конкретный прогноз, а скорее экспертная оценка на основе текущих рыночных условий, пишет TheGamer.

Смотрите также Пока Dota 2 страдает от забвения, Valve добавляет 6 новых героев в свой следующий хит Deadlock

По его словам, новое устройство не стоит рассматривать как прямого конкурента PlayStation 5, Xbox Series X или Nintendo Switch. Речь идет скорее о гибриде компьютера и консоли – систему, которая сочетает формфактор приставки с архитектурой персонального компьютера. В таком случае логика ценообразования меняется: это уже не субсидированная консоль с минимальной маржой, а фактически компактный игровой ПК.

Пискателла считает, что 1 тысяча долларов – это верхний предел, но более вероятными могут быть варианты в диапазоне 700 – 800 долларов, пишет GamesRadar+. Теоретически Valve могла бы установить еще более низкую цену, даже ниже 700 долларов, если компания согласится частично компенсировать расходы. Однако сам аналитик намекает, что такой сценарий выглядит маловероятным.



Steam Machine / Фото Valve

Что диктует цену?

Ключевая проблема – себестоимость компонентов. Рынок электроники остается нестабильным: память, накопители и другие критически важные элементы подорожали по сравнению с предыдущими годами. В таких условиях производитель вынужден балансировать между конкурентной ценой и сохранением прибыльности.

Valve придется учитывать не только стартовую стоимость комплектующих, но и перспективу на несколько месяцев вперед. Цены на компоненты могут измениться, поставки – сократиться, а логистика – усложниться. Кроме этого, важными остаются вопросы объемов производства и глобальной дистрибуции.

Если Steam Machine получит мощную конфигурацию, она должна четко дистанцироваться от Steam Deck, иначе потребители воспримут ее как "большую коробку" с подобными возможностями. Высокие технические характеристики автоматически означают более дорогую финальную цену.

Впрочем, даже если устройство будет стоить 1 тысячу долларов, оно может найти свою аудиторию среди игроков, которые ищут удобство консоли, но не хотят терять гибкость ПК-платформы. Вопрос в другом – насколько массовым будет такой спрос в нынешних экономических условиях.

Окончательное решение остается за Valve. И именно от выбранной ценовой стратегии будет зависеть, станет Steam Machine нишевым устройством для энтузиастов, или сможет выйти на более широкий рынок.