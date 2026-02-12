Якою може бути вартість Steam Machine?

Галузевий аналітик Мет Піскателла припустив, що майбутня консоль Steam Machine від Valve потенційно може коштувати до 1 тисячі доларів. Він одразу ж уточнив, що це не інсайдерська інформація й не конкретний прогноз, а радше експертна оцінка на основі поточних ринкових умов, пише TheGamer.

За його словами, новий пристрій не варто розглядати як прямого конкурента PlayStation 5, Xbox Series X або Nintendo Switch. Йдеться радше про гібрид комп’ютера та консолі – систему, яка поєднує формфактор приставки з архітектурою персонального комп’ютера. У такому випадку логіка ціноутворення змінюється: це вже не субсидована консоль із мінімальною маржею, а фактично компактний ігровий ПК.

Піскателла вважає, що 1 тисяча доларів – це верхня межа, але більш імовірними можуть бути варіанти в діапазоні 700 – 800 доларів, пише GamesRadar+. Теоретично Valve могла б встановити ще нижчу ціну, навіть нижче 700 доларів, якщо компанія погодиться частково компенсувати витрати. Проте сам аналітик натякає, що такий сценарій виглядає малоймовірним.



Steam Machine / Фото Valve

Що диктує ціну?

Ключова проблема – собівартість компонентів. Ринок електроніки залишається нестабільним: пам’ять, накопичувачі та інші критично важливі елементи подорожчали порівняно з попередніми роками. У таких умовах виробник змушений балансувати між конкурентною ціною та збереженням прибутковості.

Valve доведеться враховувати не лише стартову вартість комплектуючих, а й перспективу на кілька місяців уперед. Ціни на компоненти можуть змінитися, постачання – скоротитися, а логістика – ускладнитися. Окрім цього, важливими залишаються питання обсягів виробництва та глобальної дистрибуції.

Якщо Steam Machine отримає потужну конфігурацію, вона має чітко дистанціюватися від Steam Deck, інакше споживачі сприймуть її як "велику коробку" з подібними можливостями. Високі технічні характеристики автоматично означають дорожчу фінальну ціну.

Втім, навіть якщо пристрій коштуватиме 1 тисячу доларів, він може знайти свою аудиторію серед гравців, які шукають зручність консолі, але не хочуть втрачати гнучкість ПК-платформи. Питання в іншому – наскільки масовим буде такий попит у нинішніх економічних умовах.

Остаточне рішення лишається за Valve. І саме від обраної цінової стратегії залежатиме, чи стане Steam Machine нішевим пристроєм для ентузіастів, чи зможе вийти на ширший ринок.