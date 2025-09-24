Что именно изменилось в интерфейсе?

Обновление, которое тестировали с конца июля, делает магазин Steam более динамичным и персонализированным. Разработчики переработали организацию и оформление меню, чтобы упростить навигацию и поиск контента.

Одним из ключевых изменений стало объединение левой колонки и синей полосы меню в единое пространство для важнейших ссылок. Это обновленное меню вместе с полем поиска теперь доступно на большем количестве страниц магазина.

Сама строка поиска стала "умнее": она предлагает персонализированные подсказки, быстрые переходы на страницы и показывает недавно просмотренные игры.

Кроме того, Valve упростила доступ к популярным разделам, которые теперь можно найти во вкладке "Просмотр" на главной странице. Все рекомендации переместили в отдельную вкладку, а раздел "Категории" теперь также персонализирован для каждого пользователя.

Как изменился Steam – смотрите видео:

Компания поблагодарила участников бета-тестирования за их вклад в подготовку обновленного меню и пригласила всех желающих присоединиться к программе тестирования будущих функций Steam.

Как развивался Steam в последние годы?

Платформа Steam в последние годы демонстрирует не только стабильность, но и стремительный рост, укрепляя свои позиции как лидер на рынке цифровой дистрибуции игр.

Одним из самых ярких показателей успеха является постоянное обновление рекордов по количеству одновременных пользователей. Например, в начале 2024 года этот показатель превысил 36 миллионов игроков онлайн, что свидетельствует о непрерывном расширении аудитории.

А в этом году Steam установил новый рекорд – 40,263,966 одновременных пользователей, что произошло благодаря выходу Monster Hunter Wilds.

Каталог игр также постоянно расширяется: только за 2023 год в магазине появилось более 14 000 новых проектов. Это свидетельствует о доверии разработчиков к платформе и ее привлекательность для издания игр любого масштаба, от инди-перлин до ААА-блокбастеров.