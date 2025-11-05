Battlefield 6 намного реалистичнее, чем можно подумать на первый взгляд. Например, снаряжение бойцов вдохновлено реальными вещами известных брендов, среди которых оказался и украинский производитель, информирует 24 Канал со ссылкой на пост M-TAC в X.

Читайте также Фанаты Battlefield разочарованы новой частью, сравнив ее карты с последними 15 годами

Украинский бренд в мировом хите?

Хотя это несколько меньший повод для гордости, чем появление ВСУ в хитовом шутере Squad, в продолжении легендарной франшизы Electronic Arts заметили немало вещей от M-TAC.

M-TAC – это украинская компания, которая занимается изготовлением высококачественной тактической, функциональной одежды и снаряжения с 2014 года, ведь бренд "зародился на Донбассе" говорится на Forbes.ua.

Всемирным признанием можно назвать то, что продукция компании попала в Battlefield 6, о чем сами M-TAC сообщили в соцсети X.

Итак, в BF 6 можно увидеть следующие предметы:

Медицинскую сумку CLS Elite (система MARCH);

Подсумок Admin X-Large Elite;

Рюкзак Sturm X-Large Elite Gen.II Sturm X-Large Elite;

Медицинский подсумок Elite;

Медицинский подсумок Rip Off Gen.II;

Подсумок для турникета MOLLE Gen.III.

Кто знает, возможно в будущих обновлениях в игре появится еще больше контента, связанного с Украиной.