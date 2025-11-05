Battlefield 6 набагато реалістичніше, ніж можна подумати на перший погляд. Наприклад, спорядження бійців натхненне реальними речами відомих брендів, серед яких опинився й український виробник, інформує 24 Канал з посиланням на допис M-TAC у X.

Читайте також Фанати Battlefield розчаровані новою частиною, порівнявши її карти з останніми 15 роками

Український бренд у світовому хіті?

Хоча це дещо менший привід для гордості, аніж поява ЗСУ у хітовому шутері Squad, у продовженні легендарної франшизи Electronic Arts помітили чимало речей від M-TAC.

M-TAC – це українська компанія, яка займається виготовленням високоякісного тактичного, функціонального одягу та спорядження з 2014 року, адже бренд "зародився на Донбасі" йдеться на Forbes.ua.

Всесвітнім визнанням можна назвати те, що продукція компанії потрапила до Battlefield 6, про що самі M-TAC повідомили у соцмережі X.

Отож, у BF 6 можна побачити наступні предмети:

Медичну сумку CLS Elite (система MARCH);

Підсумок Admin X-Large Elite;

Рюкзак Sturm X-Large Elite Gen.II;

Медичний підсумок Elite;

Медичний підсумок Rip Off Gen.II;

Підсумок для турнікета MOLLE Gen.III.

Хто знає, можливо у майбутніх оновленнях у грі з'явиться ще більше контенту, пов'язаного з Україною.