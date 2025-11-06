Чому виник конфлікт?

За словами представника компанії, минулого тижня було вжито заходів проти невеликої групи осіб, які поширювали та обговорювали конфіденційну інформацію на публічному форумі, що є порушенням політики компанії. Простіше кажучи, звільнили їх через злив таємних даних про гру, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Нагадаємо, незалежна профспілка працівників Великої Британії (IWGB) звинуватила Rockstar у тому, що цими звільненнями вона нібито перешкоджає формуванню профспілки безпосередньо всередині компанії.

Це найжорстокіший акт знищення профспілок в історії британської ігрової індустрії,

– йдеться у дописі IWGB у X.

Там заявляють, що студія порушує закон, звільняючи людей за те, що вони планували організувати власну профспілку й були членами приватного каналу в Discord, присвяченому цій темі

Відразу після того, як ситуація стала публічною, в материнській компанії Take-Two заявляли, що співробітники були звільнені за "грубе порушення службових обов'язків", але не вдавалися в подробиці. Тепер же в Rockstar наполягають, що її дії жодним чином не пов'язані з правом співробітників вступати до профспілки чи брати участь у профспілковій діяльності.

IWGB відповіла й на це. Незалежна профспілка повторює, що має зовсім інший погляд на ці події. Президент організації Алекс Маршалл заявив Bloomberg, що керівництво Rockstar Games демонструє байдужість до можливих затримок у випуску GTA 6, ставлячи в пріоритет боротьбу з профспілкою та переслідуючи саме тих людей, які створюють гру. Він підкреслив, що співробітники лише реалізовували своє право на справедливіші умови праці та колективний голос.

Можуть бути наслідки

Цей скандал відбувається в напружений для компанії час. Реліз GTA 6 вже одного разу переносили, і тепер, коли нова дата виходу призначена на травень 2026 року, з'являються припущення про можливі нові затримки.

Розробка гри проходила в режимі надзвичайної секретності, особливо після безпрецедентного витоку даних у 2022 році. Відтоді Rockstar випустила лише два офіційні трейлери, підтримуючи інтерес до одного з найочікуваніших проєктів в історії ігрової індустрії.

