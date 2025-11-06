Після двох років очікування Football Manager 26, м'яко кажучи, не виправдала очікування фанатів, повідомляє 24 Канал.

Чим невдоволені геймери?

Скасування FM 25 стало шоком для шанувальників віртуального футболу. Одначе, тоді душу їм зігріли обіцянки розробників зі Sports Interactive, що натомість вони матимуть більше часу аби створити ще кращу версію гри, на новому для серії рушії.

4 листопада 2025 року відбувся реліз Football Manager 26, яка дійсно була створена на Unity, але стала зовсім не тим на що сподівалися геймери.

Станом на цю мить, із 6516 відгуків на проєкт у Steam мізерні 22% є позитивними.

78% невдоволених геймерів своєю чергою мають безліч скарг на гру.

Серед найпоширеніших причин невдоволення – новий інтерфейс, який часто описують як "незграбний", а також часті проблеми з продуктивністю, вильоти та зміни в ігровому процесі.

Зокрема, багато гравців впевнені що в SI вирішили "спростити" гру аби вона стала доступнішою для новачків, при цьому зробивши її більш схожою на мобільні ігри чи проєкти для консолей.

"Не думаю, що я коли-небудь був настільки розчарований грою, в яку з нетерпінням чекав", "мільйон глюків та помилок, не можу рекомендувати цю гру нікому" – саме такі відгуки заполонили сторінку гри в Steam.

Граючи в FM протягом 2 десятиліть, можу сказати, що це найгірша версія за весь час,

– написав один з особливо розчарованих рецензентів.

Наразі FM 26 є сьомою найгірше оціненою грою за всю історію Steam, за даними Steam250, і, чесно кажучи, шанси на те, що розробники впораються з цією кризою мізерно малі.

Отож з часом проєкт Sports Interactive цілком може встановити антирекорд, ставши найгіршою грою на платформі за оцінками користувачів та й узагалі припинити своє існування.