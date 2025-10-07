За які досягнення номінували гру, що ще не вийшла?

Рівень очікування Grand Theft Auto 6 можна сміливо назвати феноменальним. Від мемів та студентських курсів з історії серії до, на жаль, переслідувань співробітників Rockstar – усе це свідчить про те, що ігрова спільнота живе в передчутті майбутнього релізу. І хоча ажіотаж дещо вщух після першого трейлера та новини про перенесення дати виходу, другий ролик знову розпалив інтерес до максимуму. Фанати буквально під мікроскопом вивчали кожну деталь, аналізуючи фізику рідини у склянці, реалістичність поту на персонажах та вражаюче освітлення, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

На тлі такого ажіотажу не дивно, що гра вже отримала визнання, навіть не вийшовши. GTA 6 була номінована одразу на дві нагороди в рамках премії Golden Joystick Awards. Може здатися дивним, що проєкт, реліз якого заплановано на наступний рік, змагається за премії вже зараз. Однак у Golden Joystick Awards є спеціальні категорії, орієнтовані на майбутні ігри, що й дозволило GTA 6 потрапити до списку номінантів.

Перша номінація – "Найочікуваніша гра" . Ця категорія не потребує пояснень, адже рівень нетерпіння, з яким гравці чекають на нову частину кримінальної саги, є беззаперечним. Хоча конкуренція тут серйозна: серед претендентів також є Intergalactic: The Heretic Prophet, 007 First Light, The Witcher 4, Marvel's Wolverine та новий проєкт Хідео Кодзіми під назвою OD.

. Ця категорія не потребує пояснень, адже рівень нетерпіння, з яким гравці чекають на нову частину кримінальної саги, є беззаперечним. Хоча конкуренція тут серйозна: серед претендентів також є Intergalactic: The Heretic Prophet, 007 First Light, The Witcher 4, Marvel's Wolverine та новий проєкт Хідео Кодзіми під назвою OD. Друга номінація – "Найкращий ігровий трейлер". Оскільки другий трейлер GTA 6 вийшов цього року, він повністю відповідає вимогам категорії. Ролик є приголомшливим з технічного погляду, адже, як зазначається, він повністю створений на рушії гри, що демонструє реальний рівень графіки та деталізації. У цій категорії GTA 6 змагається з трейлерами до Battlefield 6, Kingdom Come Deliverance 2, Romeo is a Dead Man та The Expanse: Osiris Reborn.

Зважаючи на неймовірну популярність, шанси на перемогу в обох номінаціях виглядають дуже високими.

Що таке Golden Joystick Awards?

Golden Joystick Awards – це одна з найстаріших і найпрестижніших премій у світі відеоігор, яка вирізняється тим, що переможців у більшості номінацій визначають шляхом публічного голосування гравців. Заснована у 1983 році, вона є найтривалішою церемонією нагородження в ігровій індустрії.

У 2025 році відбудеться 43-тя щорічна церемонія нагородження. Церемонія пройде 20 листопада 2025 року в Лондоні.

3 жовтня 2025 оголосили короткий список номінантів та початок публічного голосування.

31 жовтня 2025 голосування буде закрите.

3-7 листопада відбуватиметься окремий етап голосування за найпрестижнішу нагороду "Гра року".

Серед номінантів 2025 року помітно виділяється рольова гра Clair Obscur: Expedition 33, яка лідирує за кількістю номінацій. Також серед номінованих ігор є такі очікувані проєкти, як Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yōtei та Hollow Knight: Silksong.