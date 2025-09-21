GTA 4 залишається однією з найбільш недооцінених відеоігор, зокрема через проблеми з продуктивністю на ПК, які свого часу стали серйозною проблемою для Rockstar, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Цікаво Мрія кожного геймера: серію ігор Grand Theft Auto почали вивчати в одному з університеті США

Нарешті гра працюватиме так, як мала з самого спочатку?

Хоча самі фанати не раз проявляли ініціативу виправити недоліки проєкту, відсутність офіційних інструментів від розробників значно вплинула на кількість та якість модифікацій для Grand Theft Auto 4.

Разом з тим, днями у мережі з'явився новий мод під назвою Fusion Fix, який "має на меті виправити широкий спектр технічних проблем, помилок та обмежень гри, які не були вирішені в офіційних оновленнях".

На сайті модифікації є розлогий список виправлень і робота ентузіастів справді вражає, адже деякі з проблем були в грі майже 17 років, з самого моменту її релізу.

Трейлер Fusion Fix – дивіться відео

Можливо, з огляду на такий приємний "подарунок" усім фанатам серії, зараз саме час розпочати нове проходження Grand Theft Auto 4, бодай аби полегшити очікування GTA 6.

Останні новини про GTA 6: