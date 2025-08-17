Величезна кількість розробників та видавців бояться дати релізу GTA 6 і переносять власні проєкти подалі від неї, аби не бути розчавленими майбутнім бестселером, інформує 24 Канал з посиланням на GamesIndustry.biz.

Бій з тінню?

Одначе кого варто боятися самим Rockstar? Як вважає аналітик Circana Мет Піскателла, іменита студія може виявитися своїм найгіршим ворогом, адже найбільшим конкурентом GTA 6 буде GTA 5.

Така думка базується на шаленому успіху попередниці та її онлайн-режиму в який досі грає величезна кількість людей.

Grand Theft Auto 5 вийшла у 2013 році, а вона й досі входить до 20 найпопулярніших ігор щомісяця,

– говорить Мет.

Піскателла прогнозує, що ціна нового проєкту буде "кусатися" та змусить чимало геймерів продовжувати грати в уже придбану гру, себто GTA 5. Слушності такому твердженню додають чутки про те, що онлайн-режим GTA 6 потребуватиме окремої плати.

Окрім того, величезна база гравців зосереджена у таких проєктах як Fortnite і Minecraft, що мають власні "екосистеми", тож їх користувачі можуть проігнорувати новинку.

Та й узагалі, на думку аналітика, за 20-30 років індустрія дійде до моменту, коли базові версії великих ігор переймуть досвід Fortnite та стануть безкоштовними, а коштів потребуватимуть додаткові режими та інші внутрішньоігрові покупки.

Тези спеціаліста є досить контроверсійними, але все ж мають зерно раціональності.