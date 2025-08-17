Огромное количество разработчиков и издателей боятся даты релиза GTA 6 и переносят собственные проекты подальше от нее, чтобы не быть раздавленными будущим бестселлером, информирует 24 Канал со ссылкой на GamesIndustry.biz.

Стоит внимания Дата-майнер показал вырезанную механику из GTA 5 – ожидать ли ее в GTA 6

Бой с тенью?

Однако кого стоит бояться самим Rockstar? Как считает аналитик Circana Мэт Пискателла, именитая студия может оказаться своим худшим врагом, ведь самым большим конкурентом GTA 6 будет GTA 5.

Такое мнение базируется на бешеном успехе предшественницы и ее онлайн-режима в который до сих пор играет огромное количество людей.

Grand Theft Auto 5 вышла в 2013 году, а она до сих пор входит в 20 самых популярных игр ежемесячно,

– говорит Мэт.

Пискателла прогнозирует, что цена нового проекта будет "кусаться" и заставит немало геймеров продолжать играть в уже приобретенную игру, то есть GTA 5. Верности такому утверждению добавляют слухи о том, что онлайн-режим GTA 6 потребует отдельной платы.

Кроме того, огромная база игроков сосредоточена в таких проектах как Fortnite и Minecraft, имеющих собственные "экосистемы", поэтому их пользователи могут проигнорировать новинку.

Да и вообще, по мнению аналитика, через 20-30 лет индустрия дойдет до момента, когда базовые версии крупных игр переймут опыт Fortnite и станут бесплатными, а средств потребуют дополнительные режимы и другие внутриигровые покупки.

Тезисы специалиста являются достаточно контроверсионными, но все же имеют зерно рациональности.