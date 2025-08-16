Дата-майнер Grand Theft Auto 5 виявив видалену функцію ігрового процесу, яка нагадує Assasin's Creed, інформує 24 Канал з посиланням на Lucas7yoshi_RS у соцмережі X.

Паркур вирізали з GTA 5?

GTA 5 безсумнівно увійшла в історію індустрії як одна з найбільших ігор усіх часів, приєднавшись до когорти проєктів з величезним бюджетом, але завжди є куди рости.

Проєкт дав геймерам небачену кількість можливостей, але, скажімо, чи міг у грі також бути більш просунутий "паркур"? Виявляється, Rockstar працювали над цим елементом ігрового процесу доволі прискіпливо, аж поки систему не вирізали під корінь.

Інсайдер та дата-майнер під ніком Lucas7yoshi_RS виявив докази, які свідчать про те, що студія планувала додати в GTA 5 складну механіку "лазіння", схожу на ту, що є в серії Assasin's Creed.

Невикористані ресурси з часів тестування цієї функції вказують, що розробники експериментували з ідеєю дозволити гравцям залазити на дахи певних будівель по водостічних трубах та стінах.

Ця механіка була відома під кодовою назвою "handholds" та мала на меті розвинути систему "паркуру" з Grand Theft Auto 4.

Докази існування механіки – дивіться відео

Чому цю ідею так і не втілили в життя, ймовірно, залишиться загадкою назавжди, хоча є велика ймовірність, що це сталося через банальний брак часу та надання пріоритету іншим елементам гри.

Попри те, що до виходу GTA 6 ще більш як 9 місяців, багато геймерів у соціальних мережах припускають, що ця механіка може повернутися в довгоочікуваному продовженні культової серії. Хоча жодних доказів цього не було.