Бюджети відеоігор подекуди сягають астрономічних сум. Індустрія, що розпочиналася з невеличких проєктів перетворилася в багатомільярдну галузь, з великою кількістю ігор на розробку яких йдуть шалені кошти. Про найдорожчі з них – у матеріалі.

Можливо, це не те, про що ви часто замислюєтесь коли вмикаєте чергову гру, щоб розважитись, але її створення може бути досить дорогою справою. Звичайно, існують приклади інді-ігор, подекуди зроблених всього лише однією людиною, що не потребували величезних коштів. Проте чим більший проєкт, тим більше ресурсів вкладається в його розробку. Games24 пропонує вам ознайомитися з рейтингом найдорожчих відеоігор з коли-небудь створених.

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Уся інформація про бюджети отримана з різноманітних відкритих джерел. До рейтингу могли не потрапити великі проєкти дані про вартість розробки яких не знаходяться у вільному доступі.

10. Halo 2 – 120 мільйонів доларів

Постер гри Halo 2 / зображення dualshockers

Розробники / видавці: Bungie / Microsoft Studios

Bungie / Microsoft Studios Платформи: PC, Xbox, Xbox One

PC, Xbox, Xbox One Дата виходу: 9 листопада 2004 року

Беззаперечно одна з найвизначніших ігор в історії індустрії. Після успіху першої частини – Halo: Combat Evolved усі погляди були спрямовані на розробників в очікуванні чи зможуть вони повторити свій тріумф.

Завдяки бюджету в 120 мільйонів доларів, Bungie змогли забезпечити гравцям не тільки той самий захопливий геймплей з першої частини, а й перенести гру у багатокористувацьку сферу. Мультиплеєр Halo 2 виявився настільки революційним, що сучасні ігри досі його наслідують.

Halo 2 залишив після себе величезну спадщину. Більшість шанувальників скажуть, що це найкраща гра в франшизі, і нам важко з ними не погодитися. Адже навіть через 16 років після релізу є люди, що продовжують грати в Halo 2 та оновлювати спідранерські рекорди.

9. Shadow of the Tomb Raider – 135 мільйонів доларів

Постер гри Shadow of the Tomb Raider / зображення usgamer

Розробники / видавці: Eidos Montreal / Square Enix

Eidos Montreal / Square Enix Платформи: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Дата виходу: 14 вересня 2018 року

Сиквел перезапуску пригод легендарної грабіжниці гробниць Лари Крофт обійшовся розробникам значно дорожче за першу частину датовану 2013 роком. Збільшення витрат в основному відбулось коштом проведення великої медіакампанії, спрямованої на просування гри. Слід зазначити, що гроші було витрачено не дарма.

В цілому гра прийшлася до смаку шанувальникам серії та простим геймерам та отримала непогані оцінки. Проте продажі були дещо низькими, що передусім було зумовлено малою кількістю нововведень в грі.

8. Destiny – 140 мільйонів доларів

Постер гри Destiny / зображення gamedata

Розробники / видавці: Bungie / Activision

Bungie / Activision Платформи: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One

PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Дата виходу: 9 вересня 2014 року

Саме Destiny стала першою великою грою від Bungie після завершення оригінальної трилогії Halo. Репутація компанії не дозволяла їм припускатися помилок, адже всі очікували від них чергового шедевру. Чи стала Destiny культовою? Скоріше ні, проте все ж гра заслуговує порівнянь зі своїм духовним попередником та отримала досить позитивні відгуки, захопивши багатьох своїм мультиплеєром у футуристичному космічному всесвіті.

Незадовго до виходу гри, генеральний директор Activision Боббі Котік заявив, що видавництво вкладе в цю франшизу близько 500 мільйонів доларів, що лише підігріло інтерес публіки. Проте, фактична сума грошей, витрачена на розробку Destiny, була набагато меншою, що, одначе, не вплинуло на її якість.

7. Final Fantasy VII – 145 мільйонів доларів

Постер гри Final Fantasy VII / зображення Steam

Розробники / видавці: Square / Square, Sony Computer Entertainment, Eidos Interactive

Square / Square, Sony Computer Entertainment, Eidos Interactive Платформи: PS1, PS4, Xbox 360, Xbox One

PS1, PS4, Xbox 360, Xbox One Дата виходу: 31 січня 1997 року

Попри те, що нещодавній ремейк гри набагато технологічніший і графічно краще, оригінальна Final Fantasy VII мала більший загальний бюджет, ніж ремейк, бюджет якого становив близько 80-100 мільйонів доларів. Це пов'язано передусім з шаленими витратами на маркетинг у США, що за різними оцінками сягнули до 100 мільйонів доларів, у той час, як виробничий бюджет становив лише 45 мільйонів доларів.

Залишаючись до цього дня найбільш продаваною частиною серії, Final Fantasy VII стала грою, яка познайомила багатьох гравців із франшизою, особливо враховуючи, що вона була першою випущеною в Європі. ЇЇ використання сінематики, 3D-графіки та інновації в ігровій механіці все ще впливають на ігрову індустрію і донині.

6. Marvel's Avengers – 170 мільйонів доларів

Постер гри Marvel's Avengers / зображення Steam

Розробники / видавці: Crystal Dynamics / Square Enix

Crystal Dynamics / Square Enix Платформи: PC, PS4, Stadia, Xbox One, PS5, Xbox Series X

PC, PS4, Stadia, Xbox One, PS5, Xbox Series X Дата виходу: 4 вересня 2020 року (вихід на консолях нового покоління заплановано на 2021 рік)

Коли справа доходить до чогось, що пов'язано з Marvel тут не може бути маленьких бюджетів. Супергерої в моді за будь-якої погоди, на них завжди існує попит як в кіно, так і в ігровій індустрії. Після шалених успіхів кіновсесвіту Marvel вирішили, Crystal Dynamics вирішили заповнити нішу супергеройських ігор саме проєктом присвяченим Месникам.

Гра отримала змішані відгуки геймерів та критиків, а продажі дещо розчарували розробників. За останніми даними Marvel's Avengers заробила близько 230 мільйонів доларів, що навряд чи можна назвати успіхом за такого бюджету.

5. Star Wars: The Old Republic – 200 мільйонів доларів

Постер гри Star Wars: The Old Republic / зображення playground

Розробники / видавці: BioWare / Electronic Arts, LucasArts

BioWare / Electronic Arts, LucasArts Платформи: PC

PC Дата виходу: 20 грудня 2011 року

Відразу після анонсу у 2008 році, The Old Republic від Bioware отримала мільйони фанатів, що з нетерпінням очікували її релізу. Гра обіцяла стільки можливостей і стільки простору для досліджень та вибору, що змусила б будь-якого геймера захотіти стати джедаєм. Однак такі обіцянки завжди мають свою ціну, ціна цих склала 200 мільйонів доларів.

На щастя для BioWare та EA, великий хайп довкола релізу і стабільна база гравців впродовж багатьох років дозволили цій ММО заробити понад 1 млрд доларів за весь час існування.

4. Call of Duty: Modern Warfare 2 – 250 мільйонів доларів

Постер гри Call of Duty: Modern Warfare 2 / зображення callofduty.com

Розробники / видавці: Infinity Ward / Activision

Infinity Ward / Activision Платформи: PC, PS3, Xbox 360

PC, PS3, Xbox 360 Дата виходу: 10 листопада 2009 року

Все ще одна з найпопулярніших ігор у серії Call of Duty, Modern Warfare 2 мала шалений успіх як у критиків та геймерів, так і у фінансовій складовій.

Що досить незвично це те, що більшість із 250 мільйонів доларів бюджету пішли не на безпосередньо розробку, а на маркетинг гри. Розробка коштувала близько 40-50 мільйонів доларів, а маркетинг же вартував колосальних 200 мільйонів доларів. Ризик виправдав себе і Modern Warfare 2 стала одним з найбільш комерційно успішних шутерів усіх часів.

3. Grand Theft Auto V – 265 мільйонів доларів

Постер гри Grand Theft Auto V / зображення EpicGames Store

Розробники / видавці: Rockstar North / Rockstar Games

Rockstar North / Rockstar Games Платформи: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One

PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Дата виходу: 17 вересня 2013 року

Один з найбільших релізів минулого десятиліття, не дивно, що GTA V знаходиться так близько до вершини списку. Мегапопулярна франшиза Rockstar, безумовно, приносить багато грошей для розробника. Але кожен, хто грав у GTA V, погодиться, що і вкладено в гру чимало не лише коштів, але й зусиль, креативу та всього чого тільки можна.

Завдяки надзвичайно деталізованому світові та постійній підтримці GTA Online розробники отримали близько 6 мільярдів доларів прибутку та продали понад 135 мільйонів копій. Та навіть через 7 років після релізу, ці цифри продовжують рости, адже гра все ще знаходиться в топах продажів в різних куточках світу, а це багато про що говорить.

2. Star Citizen – 320 мільйонів доларів (та продовжує зростати)

Постер гри Star Citizen / зображення gagadget

Розробники / видавці: Cloud Imperium Games

Cloud Imperium Games Платформи: PC

PC Дата виходу: ???

Star Citizen сміливо можна назвати феноменом, адже це одна з найвідоміших та найуспішніших краудфандингових кампаній, яка використовує зібрані гроші на розробку гри, що дозволило їй стати однією з найдорожчих ігор усіх часів.

З моменту запуску кампанії збору коштів на розробку гри було зібрано понад 320 мільйонів доларів ($80 млн лише за 2020 рік) від шанувальників та додаткових зовнішніх джерел, а розробники продовжують випускати новий вміст та функції для виконання своїх поточних цілей краудфандингу. Таким чином гра досі в розробці та знаходиться в альфа-версії ось уже 7 років поспіль.

Попри те, що гра офіційно не завершена і навіть не має попередньої дати остаточного релізу, та ймовірно, залишатиметься в розробці в найближчому майбутньому, вона продовжує отримувати величезну кількість грошей від фанатів та ентузіастів, тому скоріше за все, невдовзі очолить цей рейтинг.

1. Cyberpunk 2077 – 330 мільйонів доларів

Постер гри Cyberpunk 2077 / зображення comicbook.com

Розробники / видавці: CD Projekt Red

CD Projekt Red Платформи: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X

PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X Дата виходу: 10 грудня 2020 року

Мабуть, одна з найнеоднозначніших ігор останнього десятиліття. Гаряче очікуваний реліз від творців культового The Witcher 3: Wild Hunt розчарував фанатів з усього світу, особливо власників консолей PS4 та Xbox One. Про проблемний запуск Cyberpunk 2077 було написано так багато, що про нього напевне вже знають навіть ті, хто далекі від ігрової індустрії та геймінгу в цілому.

Навіть шалений бюджет у 330 мільйонів, що став найбільшим в історії індустрії на цей час, не допоміг розробникам реалізувати всі свої амбіції. Ми на Games24 щиро сподіваємося, що польські розробники все ж реабілітуються патчами та DLC і світ отримає той Cyberpunk 2077 на який чекав довгих 9 років розробки.