Аналітична компанія SuperData опублікувала дослідження про стан ігрової індустрії у 2020 році де назвала найприбутковіші відеоігри 2020 року.

Відповідне дослідження стало доступним на сайті компанії.

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Як повідомляється у звіті SuperData, Call of Duty: Modern Warfare і Call of Duty: Warzone були об'єднані в категорії платних ігор, адже хоча по суті Warzone є безкоштовною, вона виступає частиною клієнту Modern Warfare. Саме цей дует відеоігор став найприбутковішим у 2020 році та приніс розробникам близько 2 мільярдів доларів США.

Відрив від другого місця досить солідний, адже на ньому розташувалась FIFA 20 із прибутком у 1 мільярд 83 мільйони доларів. Третє місце дісталось розробникам Rockstar й видавцям Take-Two за GTA 5, що за рік заробила 911 мільйонів доларів.

Дві наступні гри в списку розроблені дочірньою компанією все тих же Take-Two Interactive – 2K Games. NBA 2K21 та NBA 2K20 посіли четверте та п’яте місця. Попри те, що реліз NBA 2K21 відбувся лише у вересні 2020 року, гра встигла такий короткий термін заробити 889 мільйонів доларів, тоді як минула частина франшизи – NBA 2K20 заробила лише 771 мільйон доларів за весь рік.

Найприбутковіші платні відеоігри 2020 року / зображення SuperData

На шостій позиції розташувалась ще одна Call of Duty – Black Ops Cold War. Попри пізній реліз у листопаді 2020 року, новий шутер від Activision заробив приголомшливі 678 мільйонів доларів, обігнавши мегапопулярну Animal Crossing: New Horizons прибутки якої склали 654 мільйони доларів.

Cyberpunk 2077 попри всі проблеми з оптимізацією та багами зумів заробити 609 мільйонів доларів та зайняти восьму сходинку. Дев'яту позицію посіла Sims 4 із заробленими 462 мільйонами доларів, а завершив список Doom Eternal, могутній DumGuy приніс розробникам з Bethesda 454 мільйони доларів.

Загалом, рейтинг виявився досить передбачуваним, проте дивно, що до нього не потрапили Assassin's Creed Valhalla та Hades. Куди більше подиву викликав список найбільш прибуткових "free-to-play" ігор.

Найприбутковіші безкоштовні відеоігри 2020 року / зображення SuperData

8 з 10 наявних у ньому тайтлів є ексклюзивно мобільними іграми. А якщо порівняти їх прибутки з прибутками платних відеоігор, то можна побачити, що остання гра у рейтингу безкоштовних заробила майже на пів мільярди доларів більше за 2 місце у рейтингу платних, що виглядає досить парадоксально.

Найприбутковішою ж стала мобільна гра Honor of Kings – MOBA від Tencent, що фактично є клоном League of Legends, яка розмістилась у цьому списку аж на 6 місці, заробивши на 700 мільйонів менше, ніж її власний клон. Це пояснюється величезною популярністю мобільного геймінгу у країнах Азії, зокрема Китаї та Індії. Саме там є популярними й Peacekeeper Elite та Garena Free Fire, що посіли 2 та 4 місця відповідно.