Аналитическая компания SuperData опубликовала исследование о состоянии игровой индустрии в 2020 году в котором назвала самые прибыльные видеоигры 2020 года.

Соответствующее исследование стало доступным на сайте компании.

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Как сообщается в отчете SuperData, Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone были объединены в категории платных игр, несмотря на то, что по сути Warzone является бесплатной, она выступает частью клиента Modern Warfare. Именно этот дуэт видеоигр стал самым прибыльным в 2020 году и принес разработчикам около 2 миллиардов долларов США.

Отрыв от второго места достаточно солидный, ведь на нем расположилась FIFA 20 с прибылью в 1 миллиард 83 миллиона долларов. Третье место досталось разработчикам Rockstar и издателям Take-Two за GTA 5, что за год заработала 911 миллионов долларов.

Две следующие игры в списке разработанные дочерней компанией все тех же Take-Two Interactive – 2K Games. NBA 2K21 и NBA 2K20 заняли четвертое и пятое места. Несмотря на то, что релиз NBA 2K21 состоялся лишь в сентябре 2020 года, игра успела за такой короткий срок заработать 889 миллионов долларов, тогда как прошла часть франшизы – NBA 2K20 заработала всего лишь 771 миллион долларов за весь год.

Самые прибыльные платные видеоигры 2020 / изображение SuperData

На шестой позиции расположилась еще одна Call of Duty – Black Ops Cold War. Несмотря на поздний релиз в ноябре 2020 года, новый шутер от Activision заработал потрясающие 678 миллионов долларов, обогнав мегапопулярную Animal Crossing: New Horizons прибыли которой составили 654 миллиона долларов.

Cyberpunk 2077 несмотря на все проблемы с оптимизацией и багами сумел заработать 609 миллионов долларов и занять восьмую строчку. Девятую позицию заняла Sims 4 с заработанными 462 миллионами долларов, а завершил список Doom Eternal, мощный DumGuy принес разработчикам из Bethesda 454 миллиона долларов.

В общем, рейтинг оказался довольно предсказуемым, однако удивительно, что в него не попали Assassin's Creed Valhalla и Hades. Куда больше удивления вызвал список самых прибыльных "free-to-play" игр.

Самые прибыльные бесплатные видеоигры 2020 / изображение SuperData

8 из 10 имеющихся в нем тайтлов являются эксклюзивно мобильными играми. А если сравнить их доходы с доходами платных видеоигр, то можно увидеть, что последняя игра в рейтинге бесплатных заработала почти на пол миллиарда долларов больше, чем 2 место в рейтинге платных, что выглядит довольно парадоксально.

Самой прибыльной же стала мобильная игра Honor of Kings – MOBA от Tencent, что фактически является клоном League of Legends, которая разместилась в этом списке аж на 6 месте, заработав на 700 миллионов долларов меньше, чем ее собственный клон. Это объясняется огромной популярностью мобильного гейминга в странах Азии, в частности Китае и Индии. Именно там популярны и Peacekeeper Elite и Garena Free Fire, занявшие 2 и 4 места соответственно.