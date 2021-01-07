В сети набирает популярность мем с видеоигры GTA V, которая вышла еще в 2013 году. Пользователи предложили немалое количество своих вариаций диалога Франклина с Ламаром.

В начале 2021 года набирает популярность мем с видеоигры GTA V. За последнюю неделю вышло немалое количество его вариаций с различными персонажами. Видео с этим мемом собирают миллионные просмотры, а Games24 предлагает ознакомиться с лучшими.

Актуально Призыв к насилию: популярную эмоцию удалили с платформы Twitch

Видеоигра GTA V вышла еще в 2013 году, но высмеивать одну из сцен пользователи начали только сейчас. В этой сцене главный герой игры Франклин общается со своим приятелем Ламаром. Оба персонажа члены местной банды, поэтому их диалог наполнен специфическим сленгом. Ламар высмеивает Франклина и отмечает, что он не может найти себе девушку из-за своей смешной прически. А завершается этот разговор очень растянутой и сленговой фразой.

Эта сцена очень понравилась пользователям в сети, поэтому они начали ее высмеивать. Геймеры заменяют Ламара и переозвучивают этот диалог. Уже немалое количество популярных персонажей и даже различных предметов успели высмеять Франклина и его прическу.

Оригинальна сцена

Лягушонок Кермит

Шрек

Дарт Вейдер

Чубакка

Штурмовики

Гарри Поттер

Белоснежка

Спанч Боб

Ламар и его 36 копий

Дональд Трамп

Сквиртл

Мотоцикл

Playstation 5

Азбука Морзе

Немое кино