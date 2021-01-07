Популярный мем с GTA V покоряет сеть: Шрек, Дарт Вейдер и Гарри Поттер – видео
В сети набирает популярность мем с видеоигры GTA V, которая вышла еще в 2013 году. Пользователи предложили немалое количество своих вариаций диалога Франклина с Ламаром.
В начале 2021 года набирает популярность мем с видеоигры GTA V. За последнюю неделю вышло немалое количество его вариаций с различными персонажами. Видео с этим мемом собирают миллионные просмотры, а Games24 предлагает ознакомиться с лучшими.
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Видеоигра GTA V вышла еще в 2013 году, но высмеивать одну из сцен пользователи начали только сейчас. В этой сцене главный герой игры Франклин общается со своим приятелем Ламаром. Оба персонажа члены местной банды, поэтому их диалог наполнен специфическим сленгом. Ламар высмеивает Франклина и отмечает, что он не может найти себе девушку из-за своей смешной прически. А завершается этот разговор очень растянутой и сленговой фразой.
Эта сцена очень понравилась пользователям в сети, поэтому они начали ее высмеивать. Геймеры заменяют Ламара и переозвучивают этот диалог. Уже немалое количество популярных персонажей и даже различных предметов успели высмеять Франклина и его прическу.
Оригинальна сцена
Лягушонок Кермит
Шрек
Дарт Вейдер
Чубакка
Штурмовики
Гарри Поттер
Белоснежка
Спанч Боб
Ламар и его 36 копий
Дональд Трамп
Сквиртл
Мотоцикл
Playstation 5
Азбука Морзе
Немое кино
GTA VВидеоигра, разработанная и изданная компанией Rockstar Games. Релиз этого проекта состоялся в 2013 году на консоли серии Xbox и PlayStation, а затем на PC. Сюжет рассказывает о трех преступниках, которые находятся под давлением правительственных служб и авторитетных криминальных фигур. События происходят в вымышленном штате Сан-Андреас, а геймеры могут свободно перемещаться в игровом мире. Видеоигра получила большое количество престижных наград и побила несколько рекордов по продажам.
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