Руководство платформы Twitch решило удалить популярную эмоцию PogChamp. Причиной стал призыв ее автора к продолжению насилия в Капитолии.

С сегодняшнего дня уже не получится отсылать в чаты на платформе Twitch эмоцию PogChamp. Ее автор прокомментировал в своем твиттере события в Капитолии, а представители Twitch решили, что там есть призыв к насилию.

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Предыстория

2021 год начался с протестов в США, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, в котором должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. В столкновениях с полицией немалое количество людей пострадало, а сразу четверо погибло. Одной из погибших стала ветеран военно-воздушных сил США, имя которой пока не называется.

Почему удалили эмоцию PogChamp

Автором эмоции PogChamp является Райан "Gootecks" Гутьеррес, именно он изображен на ней. Райан стример и профессиональный игрок в Street Fighter, он часто выражает свою позицию в различных соцсетях. Именно из-за его сообщения и удалили эту эмоцию. В своем твиттере он написал следующее:

Начнутся ли гражданские беспорядки после того, как в Капитолии казнили женщину, или же #MAGAMartyr погибла зря?

#MAGAMartyr – хештег, который расшифровывается так: MAGA – Make America Great Again, Martyr – мученица.

Своим сообщением автор поддержал людей, которые ворвались в Капитолий и призвал их к дальнейшему насилию. Именно так решило руководство платформы Twitch, они очень оперативно удалили эмоцию PogChamp. Представители этой компании в твиттере написали следующее:

Мы решили удалить эмоцию PogChamp после того, как человек, изображенный на ней, написал сообщение, призывающее к дальнейшему насилию после событий в Капитолии.

Интересно, что PogChamp уже ранее также просили удалить с платформы из-за высказываний ее автора. Гутьеррес писал о различных теориях заговора, связанных с пандемией коронавируса.

Будущее эмоции PogChamp

Эмоцию PogChamp использовали для выражения искреннего удивления или для демонстрации сарказма. Стоит отметить, что это была одна из самых популярных эмоций на платформе Twitch. Уже в ближайшее время представители сервиса, стримеры и зрители будут выбирать новую эмоцию, которая заменит PogChamp.

Смотрите видео, в котором впервые использовали эмоцию PogChamp