Видеоигра Bloons TD 6 за последние несколько недель сильно поднялась в чартах сервиса Steam. Также значительно выросли просмотры этой игры на платформе Twitch.

За 2020 год невероятно популярной стала видеоигра Among Us, хотя вышла еще в 2018. Благодаря разнообразным стриминговым платформам игра получила широкую огласку. Похожая история повторяется и сейчас с видеоигрой Bloons TD 6, рассказывает Games 24.

Актуально Лучшие видеоигры 2020 года по версии критиков – рейтинг metacritic

Игра Bloons TD 6 это представитель жанра tower defense, разработчиком этого проекта стала студия Ninja Kiwi. Интересно, что сначала видеоигра была создана как браузерная, но потом вышла на различные платформы. В магазине Steam этот проект появился в декабре 2018 года, а приобрести его сейчас можно за 169 гривен.

Геймплейно эта видеоигра очень простая и вряд ли может предложить что-то инновационное для индустрии видеоигр. Хотя Among Us "выстрелил" именно благодаря своему новому и интересному геймплею. В Bloons TD 6 геймеры просто строят башни и другие сооружения для борьбы с воздушными шариками. Также в видеоигре есть различные дополнительные предметы для борьбы с воздушными врагами: шипы или ананасы, которые взрываются. Если коротко, то это типичный представитель жанра tower defense.

Оригинальное название "bloons" произошло от английского слова "balloons" – воздушные шарики.

Смотрите трейлер видеоигры Bloons TD 6 – видео

Согласно данным SteamDB, онлайн в игре Bloons TD 6 начал расти еще в конце ноября, а значительно поднялся уже после 20 декабря. Такое количество геймеров в видеоигру не играло ни разу с момента ее релиза. Сейчас пиковый онлайн составляет почти 44 тысячи пользователей (продолжает обновляться). Игра даже поднялась на 20 место по этому показателю среди всех видеоигр в магазине Steam.

Значительно выросли просмотры этой видеоигры на платформе Twitch, за обороной популярного стримера xQc наблюдало 60 тысяч зрителей. Наверное, именно стримеры и подтолкнули геймеров сыграть в Bloons TD 6. В магазине Steam в видеоигры исключительно положительные отзывы, а рецензий уже почти 50 тысяч.

Статистика видеоигры Bloons TD 6 за все время: синий – онлайн в Steam, красный – онлайн на Twitch / фотография с портала SteamDB

Статистика видеоигры Bloons TD 6 за последнюю неделю: синий – онлайн в Steam, красный – онлайн на Twitch / фотография с портала SteamDB

Конечно, для видеоигровой индустрии такой резкий рост онлайна не является чем-то новым. Но это впечатляющий скачок для игры, которая вышла сначала как браузерная. Интересно только, станет ли Bloons TD 6 новым Among Us в 2021 году.