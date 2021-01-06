Відеогра Bloons TD 6 за останні декілька тижнів сильно піднялася у чартах сервісу Steam. Також значно зросли перегляди цієї гри на платформі Twitch.

За 2020 рік неймовірно популярною стала відеогра Among Us, хоча вийшла ще у 2018. Завдяки різноманітним стрімінговим платформам гра отримала широкий розголос. Схожа історія повторюється й зараз з відеогрою Bloons TD 6, розповідає Games 24.

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Гра Bloons TD 6 це представник жанру tower defense, розробником цього проєкту стала студія Ninja Kiwi. Цікаво, що спочатку відеогра була створена як браузерна, але потім вийшла на різноманітні платформи. У крамниці Steam цей проєкт з'явився у грудні 2018 року, а придбати його зараз можна за 169 гривень.

Геймплейно ця відеогра дуже проста та навряд чи може запропонувати щось інноваційне для індустрії відеоігор. Хоча Among Us "вистрелив" саме завдяки своєму новому та цікавому геймплею. У Bloons TD 6 геймери просто будують вежі чи інші споруди для боротьби з повітряними кульками. Також у відеогрі є різноманітні додаткові предмети для боротьби з повітряними ворогами: шипи чи ананаси, які вибухають. Якщо коротко, то це типовий представник жанру tower defense.

Оригінальна назва "bloons" пішла від англійського слова "balloons" – повітряні кульки.

Дивіться трейлер відеогри Bloons TD 6 – відео

Згідно з даними SteamDB, онлайн у грі Bloons TD 6 почав зростати ще наприкінці листопада, а значно підійнявся вже після 20 грудня. Така кількість геймерів у відеогру не грала жодного разу з моменту її релізу. Зараз піковий онлайн становить майже 44 тисячі користувачів (продовжує оновлюватися). Гра навіть піднялася на 20 місце за цим показником серед всіх відеоігор у крамниці Steam.

Значно зросли перегляди цієї відеогри на платформі Twitch, за обороною популярного стрімера xQc спостерігало 60 тисяч глядачів. Напевно, саме стрімери й підштовхнули геймерів зіграти у Bloons TD 6. У крамниці Steam у відеогри виключно позитивні відгуки, а рецензій вже майже 50 тисяч.

Статистика відеогри Bloons TD 6 за весь час: синій – онлайн у Steam, червоний – онлайн на Twitch / світлина з порталу SteamDB

Статистика відеогри Bloons TD 6 за останній тиждень: синій – онлайн у Steam, червоний – онлайн на Twitch / світлина з порталу SteamDB

Звісно, що для відеоігрової індустрії таке різке зростання онлайну не є чимось новим. Але це вражаючий стрибок для гри, яка вийшла спочатку як браузерна. Цікаво лише, чи стане Bloons TD 6 новим Among Us у 2021 році.