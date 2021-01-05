Один з найкращих ресурсів присвячених відгукам про відеоігри оголосив свій список найкращих ігор 2020 року на всіх актуальних платформах – від Switch до PS 5. Детальніше – у матеріалі.

Відповідний рейтинг опубліковано на порталі metacritic.

Цікаво Знайдено "останній секрет" популярної гри, майже через 4 роки після релізу

Можна з упевненістю сказати, що 2020 рік був перехідним для індустрії відеоігор та для всього світу загалом. Дати випуску багатьох проєктів перенесли на 2021 рік, через тривалішу розробку в рамках пандемії.

Однак, попри це, у 2020 році вийшла низка чудових нових ігор. Цікаво, що за минулий рік загалом 16 різних тайтлів отримали рейтинг у 90 і вище балів, що значно більше, ніж у 2019 році, адже тоді таких було лише 9.

Найкраща гра та найкращий ексклюзив на PS4

Persona 5 Royal

Постер гри Persona 5 Royal / зображення igromania

Гра фактично є ремейком надуспішного релізу 2017 року, що став однією з найкращих RPG усіх часів.

Сюжет розгортається навколо старшокласника, який переїхав жити в Токіо до знайомого своїх батьків. Вдень головний герой веде звичне життя школяра, але буденність порушує випадкове потрапляння в альтернативну реальність "Палацу" і поява кота Моргани. Після цих подій, герой разом зі своїми друзями утворює групу так званих "Примарних Викрадачів Сердець". Разом вони досліджують інші "Палаци" – місця, створені силою емоцій людських сердець, для того, щоб виявити й викорінити злі помисли та бажання людей з їх душевного світу, адже вони ризикують обернутися небезпекою для жителів світу реального.

Геймплей Persona 5 Royal

У версії 2020 року додали чимало нового контенту та кілька нових персонажів. Загалом гра сподобалась критикам трохи більше оригіналу та отримала 95 балів зі 100 можливих (проти 93 в оригіналу). Таким чином вона стала не тільки кращою грою та ексклюзивом на PS4, а й отримала найвищий середній бал від критиків у 2020 році серед ігор на всіх платформах.

До п'ятірки кращих на PS4 також потрапили наступні ігри:

The Last of Us 2 – 93 бали

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition – 93 бали

Dreams – 89 балів

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 89 балів

Найкраща гра та найкращий ексклюзив на PS5

Demon's Souls

Скріншот з гри Demon's Souls / зображення з playstation.com

Найновіша консоль Sony була на ринку менш як сім тижнів у 2020 році, але вже отримала кілька класних ексклюзивів, включаючи переможця обох номінацій – ремейк культової гри, що породила цілий жанр "соулз-лайк" ігор – Demon's Souls.

Версія Demon's Souls 2020 року додає нові функції та режими гри на додаток до повної переробки візуальної частини від студії, що стояла за не менш успішним ремейком гри Shadow of the Colossus у 2018 році. Критики високо оцінили новий вигляд гри та класичний геймплей, а також зазначили, що швидший час завантаження у порівнянні з оригіналом, робить перезапуск після вашої неминучої смерті трохи менш болючим.

Офіційний геймплейний трейлер Demon's Souls 2020

Demon's Souls 2020 отримала 92 бали від критиків та залишила за бортом наступні тайтли:

Devil May Cry 5: Special Edition – 88 балів

Mortal Kombat 11 Ultimate – 87 балів

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 85 балів

Assassin's Creed Valhalla – 84 бали

Найкращі ігри на Xbox

Найкраща гра для Xbox One

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Defenitive Edition

Постер гри Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Defenitive Edition / зображення GamingBolt

Після першочергового релізу на Nintendo Switch у 2019 році, ця вдосконалена версія гри JRPG 2017 року у майже 35-річній франшизі Dragon Quest нарешті потрапила до рук власникам Xbox у 2020 році, щоб викликати щире захоплення у фанатів жанру.

Трейлер гри

Отримавши середню оцінку в 92 бали гра стала найкращою грою на Xbox One у 2020 році, залишивши позаду конкурентів:

F1 2020 – 91 бал

Ori and the Will of the Wisps – 90 балів

Yakuza 0 – 90 балів

Yakuza: Like a Dragon – 90 балів

Найкращий ексклюзив для Xbox One та Xbox X / S

Call of the Sea

Постер гри Call of the Sea / зображення з xbox.com

Call of the Sea – пригодницька відеогра від першої особи, події якої відбуваються в 1930-х роках. Гравці беруть під свій контроль дівчину Нору, яка повинна дослідити острів, розташований у південній частині Тихого океану, щоб знайти свого чоловіка Гаррі, який зник безвісти в експедиції. У грі відсутня бойова система й гравці прогресують у грі, вирішуючи різноманітні головоломки.

Перші 18 хвилин геймплею Call of the Sea

Попри те, що гра також доступна на Xbox Series X / S та ПК, Call of the Sea стала найкращим ексклюзивом для обох консолей від Microsoft у 2020 році, набравши 82 бали.

Найкраща гра для Xbox One та Xbox X / S

Tetris Effect: Connected

Щойно запущена консоль Microsoft, можливо, вразила всіх своїм обладнанням, але цікаві ігри все ще залишаються лише на горизонті. Найбільш очікуваний ексклюзив для консолі був перенесений у кінець 2021 року, а у 2020 було випущено лише 20 позитивно оцінених ігор для Series X.

Постер гри Tetris Effect: Connected / зображення з xbox.com

На сьогодні найкращою грою, випущеною для нової консолі Microsoft, є вдосконалена версія Тетрісу. Connected фактично є вдосконаленою версією гри Tetris Effect 2018 року та додає до неї багатокористувацький режим, що робить її найкращою (і, безумовно, найповнішою) версією Тетрісу на сьогодні. Отримавши феноменальні для подібної "простої" гри 88 балів, Тетріс обігнав потужних конкурентів:

Devil May Cry 5: Special Edition – 84 бали

Planet Coaster: Console Edition – 84 бали

Assassin's Creed Valhalla – 84 бали

Yakuza: Like a Dragon – 83 бали

Найкращі ігри на Nintendo Switch

Найкраща гра

Hades

Постер гри Hades / зображення nintendo

Гра, що наробила галасу також на PC, та виграла кілька престижних нагород на щорічній церемонії Game Awards – заснована на грецькій міфології та розповідає нам про пригоди Загрея (сина Аїда), що намагається втекти з підземного царства та дістатись до Олімпу. Процедурно генерований світ, розумні механіки, гарно пропрацьовані персонажі та захопливий бойовий процес зробили цю гру однією з кращих у 2020 році на PC, а на Switch так і взагалі найкращою.

93 бали від критиків, дозволили їй обійти такі ігри як:

Ori and the Will of the Wisps – 93 бали

Animal Crossing: New Horizons – 90 балів

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 89 балів

A Short Hike – 88 балів

За однакової кількості балів бралась до уваги кількість рецензій від професійних критиків.

Найкращий ексклюзив

Animal Crossing: New Horizons

Постер гри Animal Crossing: New Horizons / зображення nintendo

Можливо, визначальна гра епохи карантину, адже її березневий реліз став всесвітнім успіхом для Nintendo Switch. Гра одразу ж стала хітом та найпопулярнішою частиною всієї серії й суттєво збільшила продажі самої консолі.

Найкраща гра та найкращий ексклюзив на PC

Half-Life: Alyx

Постер гри Half-Life: Alyx / зображення Steam

Перша за 13 років гра у рамках легендарної серії Half-life від Valve стала справжнім проривом у світі VR ігор. Важко сказати як скоро хтось зможе перевершити її у статусі найкращої гри для VR, а оскільки Alyx вийшла лише на PC то закономірно, що вона й стала найкращою грою для персональних комп'ютерів у 2020 році за версією metacrtitic, отримавши 93 бали та перевершивши показники кількох не менш класних ігор: