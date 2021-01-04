Пасхалка з гри NieR: Automata була виявлена майже через чотири роки після релізу. Вона дозволяє закінчити гру швидше, ніж можна уявити. Детальніше – у матеріалі.

Відчайдушний фанат NieR: Automata знайшов спосіб перейти одразу до останньої кат-сцени гри, здолавши лише першого боса. Те що це "пасхалка" від розробників підтвердив як і один з них (Йоко Таро), так і офіційний акаунт NieR у Twitter.

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Про те що у грі присутній так званий "останній секрет" розробники Nier: Automata розповіли ще в березні 2018 року, заохотивши гравців віднайти його.

Це вдалося користувачеві Twitter Ленсу Макдональду, що розгадав загадку розробників після "сотень годин зворотного проєктування". Метод до якого він вдався вимагає введення конкретного чіт-коду, який був навмисно жорстко закодований у движок гри. За словами Макдональда, досягнення кінцівки NieR Automata за допомогою цього коду все ще розблоковує всі бонуси, які гравці отримують, витрачаючи десятки годин на завершення гри звичним способом.

I found a cheat code in NieR Automata that allows you to skip to the last ending immediately after killing the first boss and unlock the bonus modes. I'll do a full video soon. It's not a glitch, it's an actual cheat code hard-coded into the engine. @yokotaro pic.twitter.com/FtuNPovq6F — Lance McDonald (@manfightdragon) January 3, 2021

Режисер та сценарист NieR Йоко Таро ретвітнув пост Макдональда із текстом "3 роки 10 місяців", посилаючись на дату початкового релізу гри 23 лютого 2017 року, тим самим підтвердивши здогадки про те, що це і є той "останній секрет" про який повідомлялось раніше.

Підтвердження від розробника / скріншот з Twitter

Схоже на те, що цей "пропуск гри" викликається низкою конкретних рухів, які слід виконати послідовно між двома групами бочок, одразу після перемоги над першим босом гри. Гравцям, зацікавленим у відтворенні цих хитрощів, варто переглянути повне відео з YouTube каналу Ленса.

Детальний розбір "останнього секрету" NieR Automata