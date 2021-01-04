Найден "последний секрет" популярной игры, почти спустя 4 года после релиза
Пасхалка из игры NieR: Automata была обнаружена почти через четыре года после релиза. Она позволяет закончить игру быстрее, чем можно себе представить. Подробнее – в материале.
Отчаянный фанат NieR: Automata нашел способ перейти сразу к последней кат-сцене игры, победив лишь первого босса. То что это "пасхалка" от разработчиков подтвердил как и один из них (Йоко Таро), так и официальный аккаунт NieR в Twitter.
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О том, что в игре присутствует так называемый "последний секрет" разработчики Nier: Automata рассказали еще в марте 2018 года, призвав игроков найти его.
Это удалось пользователю Twitter Лэнсу Макдональду, что разгадал загадку разработчиков после "сотен часов обратного проектирования". Метод к которому он обратился требует введения конкретного чит кода, который был намеренно жестко закодирован в движок игры. По словам Макдональда, достижения концовки NieR Automata с помощью этого кода все еще открывает все бонусы, которые игроки получают, тратя десятки часов на завершение игры привычным способом.
Режиссер и сценарист NieR Йоко Таро ретвитнул пост Макдональда с текстом "3 года 10 месяцев", ссылаясь на дату первоначального релиза игры 23 февраля 2017 года, тем самым подтвердив догадки о том, что это и есть тот "последний секрет" о котором сообщалось ранее.
Подтверждение от разработчика / скриншот из Twitter
Похоже, что этот "пропуск игры" вызывается рядом конкретных движений, которые следует выполнить последовательно между двумя группами бочек, сразу после победы над первым боссом игры. Игрокам, заинтересованным в воспроизведении этих хитростей, стоит пересмотреть полное видео с YouTube канала Лэнса.
Детальный разбор "последнего секрета" NieR Automata
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