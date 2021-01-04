Пасхалка из игры NieR: Automata была обнаружена почти через четыре года после релиза. Она позволяет закончить игру быстрее, чем можно себе представить. Подробнее – в материале.

Отчаянный фанат NieR: Automata нашел способ перейти сразу к последней кат-сцене игры, победив лишь первого босса. То что это "пасхалка" от разработчиков подтвердил как и один из них (Йоко Таро), так и официальный аккаунт NieR в Twitter.

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О том, что в игре присутствует так называемый "последний секрет" разработчики Nier: Automata рассказали еще в марте 2018 года, призвав игроков найти его.

Это удалось пользователю Twitter Лэнсу Макдональду, что разгадал загадку разработчиков после "сотен часов обратного проектирования". Метод к которому он обратился требует введения конкретного чит кода, который был намеренно жестко закодирован в движок игры. По словам Макдональда, достижения концовки NieR Automata с помощью этого кода все еще открывает все бонусы, которые игроки получают, тратя десятки часов на завершение игры привычным способом.

I found a cheat code in NieR Automata that allows you to skip to the last ending immediately after killing the first boss and unlock the bonus modes. I'll do a full video soon. It's not a glitch, it's an actual cheat code hard-coded into the engine. @yokotaro pic.twitter.com/FtuNPovq6F — Lance McDonald (@manfightdragon) January 3, 2021

Режиссер и сценарист NieR Йоко Таро ретвитнул пост Макдональда с текстом "3 года 10 месяцев", ссылаясь на дату первоначального релиза игры 23 февраля 2017 года, тем самым подтвердив догадки о том, что это и есть тот "последний секрет" о котором сообщалось ранее.

Подтверждение от разработчика / скриншот из Twitter

Похоже, что этот "пропуск игры" вызывается рядом конкретных движений, которые следует выполнить последовательно между двумя группами бочек, сразу после победы над первым боссом игры. Игрокам, заинтересованным в воспроизведении этих хитростей, стоит пересмотреть полное видео с YouTube канала Лэнса.

Детальный разбор "последнего секрета" NieR Automata