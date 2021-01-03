Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: бесплатные игры и эффект Cyberpunk 2077
Мемы о видеоигре Cyberpunk 2077 до сих пор появляются на платформе reddit, их уже меньше, но очень популярные работы есть. На этой неделе подборка получилась очень разнообразная, геймеры шутили на большое количество интересных тем, подробнее – в материале.
На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мемы за последнюю неделю: новый босс на рынке консолей и как работает Rockstar
10 место – Животные в Minecraft
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – LastAd1543
Никто:
Животные в Minecraft:
9 место – Альтаир и игра слов
Количество лайков – 22 тысячи
Автор – YASH_INDUSTRIES
ALTair (air – воздух)
ALTground (ground – земля)
8 место – Девушки в шутерах
Количество лайков – 34 тысячи
Автор – siberianlizard
Девушка: мне нравится этот...
Но также мне нравится этот.
Красный дракон или пламя зебры?
И все эти наклейки на выбор?
Парень: мы можем просто играть!
7 место – Если я умру, я умру
Количество лайков – 36 тысяч
Автор – sangriya
Я проверяю, есть ли в игре, в которую я играю, урон от падения
6 место – Вот были дни
Количество лайков – 64 тысячи
Автор – Elgarr2
Xbox 360: одна из самых совершенных консолей в истории. Ломается без видимых причин.
Nintendo 64: ох, ты уронил на меня телевизор. Лол, мне все равно.
5 место – Начало нового десятилетия
Количество лайков – 77 тысяч
Автор – Niburu_Exus
Как я начал десятилетия
Как я завершил десятилетия
4 место – Простые времена
Количество лайков – 82 тысячи
Автор – RobotfaceX
Геймер: в те времена в играх не было патча первого дня, их нужно было заканчивать до релиза.
Игры в те времена:
3 место – эффект Cyberpunk 2077
Количество лайков – 83 тысячи
Автор – ptd666
В торговом центре "сломалась" реклама Cyberpunk 2077
2 место – Время пришло!
Количество лайков – 110 тысяч
Автор – aperturePOTTU
Видеоигра The Stanley Parable
Последний раз сыграно: 31 декабря 2015 года
Достижения "Выйти на улицу": Не играйте в The Stanley Parable в течение пяти лет.
1 место – Геймеры и бесплатные игры
Количество лайков – 138 тысяч
Автор – SrGrafo
Молодой геймер: о, бесплатная игра, положи ее в корзину
Старший геймер: ты никогда не будешь играть в эту игру
Молодой геймер: положи ее в корзину
Старший геймер: ты ненавидишь этот жанр
Молодой геймер: о да, а сейчас положи ее в корзину
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