Мемы о видеоигре Cyberpunk 2077 до сих пор появляются на платформе reddit, их уже меньше, но очень популярные работы есть. На этой неделе подборка получилась очень разнообразная, геймеры шутили на большое количество интересных тем, подробнее – в материале.

На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мемы за последнюю неделю: новый босс на рынке консолей и как работает Rockstar

10 место – Животные в Minecraft

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – LastAd1543

Никто:

Животные в Minecraft:

9 место – Альтаир и игра слов

Количество лайков – 22 тысячи

Автор – YASH_INDUSTRIES

ALTair (air – воздух)

ALTground (ground – земля)

8 место – Девушки в шутерах

Количество лайков – 34 тысячи

Автор – siberianlizard

Девушка: мне нравится этот...

Но также мне нравится этот.

Красный дракон или пламя зебры?

И все эти наклейки на выбор?

Парень: мы можем просто играть!

7 место – Если я умру, я умру

Количество лайков – 36 тысяч

Автор – sangriya

Я проверяю, есть ли в игре, в которую я играю, урон от падения

6 место – Вот были дни

Количество лайков – 64 тысячи

Автор – Elgarr2

Xbox 360: одна из самых совершенных консолей в истории. Ломается без видимых причин.

Nintendo 64: ох, ты уронил на меня телевизор. Лол, мне все равно.

5 место – Начало нового десятилетия

Количество лайков – 77 тысяч

Автор – Niburu_Exus

Как я начал десятилетия

Как я завершил десятилетия

4 место – Простые времена

Количество лайков – 82 тысячи

Автор – RobotfaceX

Геймер: в те времена в играх не было патча первого дня, их нужно было заканчивать до релиза.

Игры в те времена:

3 место – эффект Cyberpunk 2077

Количество лайков – 83 тысячи

Автор – ptd666

В торговом центре "сломалась" реклама Cyberpunk 2077

2 место – Время пришло!

Количество лайков – 110 тысяч

Автор – aperturePOTTU

Видеоигра The Stanley Parable

Последний раз сыграно: 31 декабря 2015 года

Достижения "Выйти на улицу": Не играйте в The Stanley Parable в течение пяти лет.

1 место – Геймеры и бесплатные игры

Количество лайков – 138 тысяч

Автор – SrGrafo

Молодой геймер: о, бесплатная игра, положи ее в корзину

Старший геймер: ты никогда не будешь играть в эту игру

Молодой геймер: положи ее в корзину

Старший геймер: ты ненавидишь этот жанр

Молодой геймер: о да, а сейчас положи ее в корзину