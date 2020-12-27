Самые популярные мемы за последнюю неделю: новый босс на рынке консолей и как работает Rockstar
На этой неделе Cyberpunk 2077 уже не в тренде, только одна работа по мотивам этой игры попала в топ самых популярных мемов с платформы reddit. Но геймеры нашли и другие очень интересные темы для реализации своих творческих умений.
На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мемы за последнюю неделю: Киберболь 2077 и Багз Банни
10 место – Бэтмен и его "гуманные" методы борьбы
Количество лайков – 41 тысяча
Автор – Yeetyoot1057
Я никогда никого не убиваю
Я просто бросаю им лезвия в лица, пока они не успокоятся
9 место – Новый босс этой "качалки"
Количество лайков – 54 тысячи
Автор – thekevo1297
Хэй
Да?
Почему я слышу музыку босса?
...
8 место – Логика вампиров в Skyrim
Количество лайков – 56 тысяч
Автор – x4hw9q
Носит капюшон, чтобы защитить себя от солнечного света
Оставляет гигантское отверстие для декольте
7 место – Жизненная история с Elder Scrolls: Blades
Количество лайков – 65 тысяч
Автор – OinkOinkAmPiggy
Сабина: Я надеюсь когда-нибудь стать большой колдуньей. К сожалению, все, что я могу сейчас вызвать это лишь разочарование.
6 место – Геймеры после получения VR систем
Количество лайков – 66 тысяч
Автор – RememberMementoMori
Девушки:
Видите того парня? Он горячий! Да!
Наверное, он много тренируется.
Я его знаю, я думала, что он только играет в видеоигры...
Парень дома:
5 место – Работает "очень хорошо"
Количество лайков – 75 тысяч
Автор – TheWafflerOG
Если вы когда-нибудь чувствуете себя ненужным
помните, что существует тема Cyberpunk для Xbox
который не может запустить Cyberpunk
4 место – Логика похищений в Skyrim или запускайте последнее сохранение
Количество лайков – 93 тысячи
Автор – ListerineAfterOral
Вы только что украли из магазина, не присев сначала
3 место – Когда он получил новую видеоигру
Количество лайков – 97 тысяч
Автор – rebelrosepins
Он: время поиграть в мою новую игру!
Она: а ты собираешься играть или –
Он: я читаю о билдах на персонажей!
2 место – Несчастливые праздники
Количество лайков – 98 тысяч
Автор – joncomics
2090.
Дедушка: возможно, Санта принес вам в этом году что-то, что вы хотели.
Дети: это снова уголь!
Дедушка: почему ты продолжаешь приносить каждому в моей семье уголь?!
За 70 лет до этого.
Дедушка в молодости: прекрасно. Спасибо, Санта!
Продать на ebay за 3 тысячи долларов?
1 место – CTRL+C, а потом CTRL+V
Количество лайков – 116 тысяч
Автор – Green_VGC
Если это баг, то не исправляйте его. Это дерево видело очень многое
Поделиться новостью
-
Покорение Эвереста в Minecraft: стример поднялся на виртуальную вершину за 4 часа27 декабря 2020 , 18:01
-
Интересная пасхалка в GTA Online: геймеры нашли известное мифологическое существо – видео26 декабря 2020 , 11:50
-
Известная видеоигра получила официальную украинскую локализацию22 декабря 2020 , 10:29