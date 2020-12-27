На этой неделе Cyberpunk 2077 уже не в тренде, только одна работа по мотивам этой игры попала в топ самых популярных мемов с платформы reddit. Но геймеры нашли и другие очень интересные темы для реализации своих творческих умений.

На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мемы за последнюю неделю: Киберболь 2077 и Багз Банни

10 место – Бэтмен и его "гуманные" методы борьбы

Количество лайков – 41 тысяча

Автор – Yeetyoot1057

Я никогда никого не убиваю

Я просто бросаю им лезвия в лица, пока они не успокоятся

9 место – Новый босс этой "качалки"

Количество лайков – 54 тысячи

Автор – thekevo1297

Хэй

Да?

Почему я слышу музыку босса?

...

8 место – Логика вампиров в Skyrim

Количество лайков – 56 тысяч

Автор – x4hw9q

Носит капюшон, чтобы защитить себя от солнечного света

Оставляет гигантское отверстие для декольте

7 место – Жизненная история с Elder Scrolls: Blades

Количество лайков – 65 тысяч

Автор – OinkOinkAmPiggy

Сабина: Я надеюсь когда-нибудь стать большой колдуньей. К сожалению, все, что я могу сейчас вызвать это лишь разочарование.

6 место – Геймеры после получения VR систем

Количество лайков – 66 тысяч

Автор – RememberMementoMori

Девушки:

Видите того парня? Он горячий! Да!

Наверное, он много тренируется.

Я его знаю, я думала, что он только играет в видеоигры...

Парень дома:

5 место – Работает "очень хорошо"

Количество лайков – 75 тысяч

Автор – TheWafflerOG

Если вы когда-нибудь чувствуете себя ненужным

помните, что существует тема Cyberpunk для Xbox

который не может запустить Cyberpunk

4 место – Логика похищений в Skyrim или запускайте последнее сохранение

Количество лайков – 93 тысячи

Автор – ListerineAfterOral

Вы только что украли из магазина, не присев сначала

3 место – Когда он получил новую видеоигру

Количество лайков – 97 тысяч

Автор – rebelrosepins

Он: время поиграть в мою новую игру!

Она: а ты собираешься играть или –

Он: я читаю о билдах на персонажей!

2 место – Н есчастливые праздники

Количество лайков – 98 тысяч

Автор – joncomics

2090.

Дедушка: возможно, Санта принес вам в этом году что-то, что вы хотели.

Дети: это снова уголь!

Дедушка: почему ты продолжаешь приносить каждому в моей семье уголь?!

За 70 лет до этого.

Дедушка в молодости: прекрасно. Спасибо, Санта!

Продать на ebay за 3 тысячи долларов?

1 место – CTRL+C, а потом CTRL+V

Количество лайков – 116 тысяч

Автор – Green_VGC

Если это баг, то не исправляйте его. Это дерево видело очень многое