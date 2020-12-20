Самые популярные мемы за последнюю неделю: Киберболь 2077 и Багз Банни
Cyberpunk 2077 и на этой неделе остался главной темой на платформе reddit, но теперь все обсуждают баги и неисправности этой игры.
На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мемы за последнюю неделю: родители-геймеры и кровать из будущего
10 место – Современная графика
Количество лайков – 25 тысяч
Автор – 4QuadX
Графика прошла такой долгий путь!
Гарри Поттер и философский камень (2001 год)
Cyberpunk 2077 (2020 год)
9 место – Некоторые вещи никогда не меняются...
Количество лайков – 29 тысяч
Автор – SomeSpicyCheese
Cyberpunk 2077
The Witcher 3: Wild Hunt
8 место – Cyberpunk 2077 и Багз Банни (Bugs Bunny)
Количество лайков – 54 тысячи
Автор – timmieturner1776
Я только что получил Cyberpunk 2077, игра сломана... Полна багов.
7 место – Все было так просто
Количество лайков – 57 тысяч
Автор – quiet_dog
Это очевидно ребята, руки отсоединяются
6 место – Бюджетный Cyberpunk 2077
Количество лайков – 60 тысяч
Автор – p0t008
Когда у вас недостаточно средств, чтобы приобрести Cyberpunk 2077, то лучше сделайте следующее:
5 место – Неожиданный порт
Количество лайков – 69 тысяч
Автор – Amzmk
Я: хорошо, не могу дождаться когда поиграю в эту игру
Игра:
4 место – Мир в огне
Количество лайков – 82 тысячи
Автор – RobotfaceX
Темы о Cyberpunk 2077
Я все еще до сих пор играю в видеоигру, которая вышла 12 лет назад
3 место – Трассировка лучей
Количество лайков – 102 тысячи
Автор – rainy_pupper
Sony хвастается трассировкой лучей
Nintendo сделали это первыми
2 место – Последнее поколение
Количество лайков – 112 тысяч
Автор – blackrabbitkun
Конечно, он работает плохо, он работает на оборудовании, которому 7 лет.
Оборудование, которому 7 лет:
1 место – Киберболь 2077
Количество лайков – 128 тысяч
Автор – Proscojoncio
Киберболь 2077
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