Cyberpunk 2077 и на этой неделе остался главной темой на платформе reddit, но теперь все обсуждают баги и неисправности этой игры.

На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мемы за последнюю неделю: родители-геймеры и кровать из будущего

10 место – Современная графика

Количество лайков – 25 тысяч

Автор – 4QuadX

Графика прошла такой долгий путь!

Гарри Поттер и философский камень (2001 год)

Cyberpunk 2077 (2020 год)

9 место – Некоторые вещи никогда не меняются...

Количество лайков – 29 тысяч

Автор – SomeSpicyCheese

Cyberpunk 2077

The Witcher 3: Wild Hunt

8 место – Cyberpunk 2077 и Багз Банни (Bugs Bunny)

Количество лайков – 54 тысячи

Автор – timmieturner1776

Я только что получил Cyberpunk 2077, игра сломана... Полна багов.

7 место – Все было так просто

Количество лайков – 57 тысяч

Автор – quiet_dog

Это очевидно ребята, руки отсоединяются

6 место – Бюджетный Cyberpunk 2077

Количество лайков – 60 тысяч

Автор – p0t008

Когда у вас недостаточно средств, чтобы приобрести Cyberpunk 2077, то лучше сделайте следующее:

5 место – Неожиданный порт

Количество лайков – 69 тысяч

Автор – Amzmk

Я: хорошо, не могу дождаться когда поиграю в эту игру

Игра:

4 место – Мир в огне

Количество лайков – 82 тысячи

Автор – RobotfaceX

Темы о Cyberpunk 2077

Я все еще до сих пор играю в видеоигру, которая вышла 12 лет назад

3 место – Трассировка лучей

Количество лайков – 102 тысячи

Автор – rainy_pupper

Sony хвастается трассировкой лучей

Nintendo сделали это первыми

2 место – Последнее поколение

Количество лайков – 112 тысяч

Автор – blackrabbitkun

Конечно, он работает плохо, он работает на оборудовании, которому 7 лет.

Оборудование, которому 7 лет:

1 место – Киберболь 2077

Количество лайков – 128 тысяч

Автор – Proscojoncio

Киберболь 2077