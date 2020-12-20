Найпопулярніші меми за останній тиждень: Кібербіль 2077 та Багз Банні
Cyberpunk 2077 і цього тижня залишився головною темою на платформі reddit, але тепер всі обговорюють баги та несправності цієї гри.
На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші меми за останній тиждень: батьки-геймери та ліжко з майбутнього
10 місце – Сучасна графіка
Кількість лайків – 25 тисяч
Автор – 4QuadX
Графіка пройшла такий довгий шлях!
Гаррі Поттер та філософський камінь (2001 рік)
Cyberpunk 2077 (2020 рік)
9 місце – Деякі речі ніколи не змінюються...
Кількість лайків – 29 тисяч
Автор – SomeSpicyCheese
Cyberpunk 2077
The Witcher 3: Wild Hunt
8 місце – Cyberpunk 2077 та Багз Банні (Bugs Bunny)
Кількість лайків – 54 тисячі
Автор – timmieturner1776
Я щойно отримав Cyberpunk 2077, гра зломана... Повна багів.
7 місце – Все було так просто
Кількість лайків – 57 тисяч
Автор – quiet_dog
Це очевидно хлопці, руки від'єднуються
6 місце – Бюджетний Cyberpunk 2077
Кількість лайків – 60 тисяч
Автор – p0t008
Коли у вас недостатньо коштів, щоб придбати Cyberpunk 2077, то краще зробіть наступне:
5 місце – Неочікуваний порт
Кількість лайків – 69 тисяч
Автор – Amzmk
Я: добре, не можу дочекатися коли пограю у цю гру
Гра:
4 місце – Світ у вогні
Кількість лайків – 82 тисячі
Автор – RobotfaceX
Теми про Cyberpunk 2077
Я все ще досі граю у відеогру, яка вийшла 12 років тому
3 місце – Трасування променів
Кількість лайків – 102 тисячі
Автор – rainy_pupper
Sony хвалиться трасуванням променів
Nintendo зробили це першими
2 місце – Останнє покоління
Кількість лайків – 112 тисяч
Автор – blackrabbitkun
Звичайно, він працює погано, він працює на обладнанні, якому 7 років.
Обладнання, якому 7 років:
1 місце – Кібербіль 2077
Кількість лайків – 128 тисяч
Автор – Proscojoncio
КІбербіль 2077
Поділитися новиною