Cyberpunk 2077 і цього тижня залишився головною темою на платформі reddit, але тепер всі обговорюють баги та несправності цієї гри.

На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші меми за останній тиждень: батьки-геймери та ліжко з майбутнього

10 місце – Сучасна графіка

Кількість лайків – 25 тисяч

Автор – 4QuadX

Графіка пройшла такий довгий шлях!

Гаррі Поттер та філософський камінь (2001 рік)

Cyberpunk 2077 (2020 рік)

9 місце – Деякі речі ніколи не змінюються...

Кількість лайків – 29 тисяч

Автор – SomeSpicyCheese

Cyberpunk 2077

The Witcher 3: Wild Hunt

8 місце – Cyberpunk 2077 та Багз Банні (Bugs Bunny)

Кількість лайків – 54 тисячі

Автор – timmieturner1776

Я щойно отримав Cyberpunk 2077, гра зломана... Повна багів.

7 місце – Все було так просто

Кількість лайків – 57 тисяч

Автор – quiet_dog

Це очевидно хлопці, руки від'єднуються

6 місце – Бюджетний Cyberpunk 2077

Кількість лайків – 60 тисяч

Автор – p0t008

Коли у вас недостатньо коштів, щоб придбати Cyberpunk 2077, то краще зробіть наступне:

5 місце – Неочікуваний порт

Кількість лайків – 69 тисяч

Автор – Amzmk

Я: добре, не можу дочекатися коли пограю у цю гру

Гра:

4 місце – Світ у вогні

Кількість лайків – 82 тисячі

Автор – RobotfaceX

Теми про Cyberpunk 2077

Я все ще досі граю у відеогру, яка вийшла 12 років тому

3 місце – Трасування променів

Кількість лайків – 102 тисячі

Автор – rainy_pupper

Sony хвалиться трасуванням променів

Nintendo зробили це першими

2 місце – Останнє покоління

Кількість лайків – 112 тисяч

Автор – blackrabbitkun

Звичайно, він працює погано, він працює на обладнанні, якому 7 років.

Обладнання, якому 7 років:

1 місце – Кібербіль 2077

Кількість лайків – 128 тисяч

Автор – Proscojoncio

КІбербіль 2077