Найпопулярніші меми за останній тиждень: батьки-геймери та ліжко з майбутнього
Цього тижня головною темою на платформі reddit став вихід довгоочікуваної гри Cyberpunk 2077. Користувачі створили вже чималу кількість мемів з цієї гри, але у топ 10 потрапили не лише роботи про цю відеогру.
На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Цікаво Історія тижня: гравець у World of Warcraft допомагає іншим геймерам незвичайним способом
10 місце – Налаштування графіки
Кількість лайків – 32 тисячі
Автор – b0zeman
PC
PS4
9 місце – Історія мого життя
Кількість лайків – 41 тисяча
Автор – nullbuilt
Легенда про те, як засипати у прийнятний час
8 місце – Повний комплект броні
Кількість лайків – 49 тисяч
Автор – Genies_In_A_Bottle
Ти думаєш, ця броня захистить тебе?
А чому ні?
7 місце – Самурай, час спалити цей PC
Кількість лайків – 77 тисяч
Автор – PokemonAreCoolz
Cyberpunk 2077 на PC інших людей
Cyberpunk 2077 на моєму PC
6 місце – Всі геймери такі
Кількість лайків – 86 тисяч
Автор – Allekk_ja_lol_ey
Геймерська спільнота коли вихід Cyberpunk 2077 затримується.
Геймерська спільнота коли Cyberpunk 2077 вийшов з деякими багами.
5 місце – Коли треба купувати більшість відеоігор
Кількість лайків – 89 тисяч
Автор – GQveracity
Ранній доступ
Бета
День релізу
Всі патчі та DLC зі знижкою
4 місце – Ваш стандартний додатковий квест
Кількість лайків – 91 тисяча
Автор – Communist_Ravioli
Логіка відеоігор така:
Випадковий громадянин: привіт, герой. Я маю для тебе завдання. Сходи та вбий найбільшого боса, а я натомість дам тобі цей капелюх.
3 місце – Сірий від збентеження
Кількість лайків – 105 тисяч
Автор – Squiddytron
– Я бачив, як сірий вбиває темно-сірого в електриці.
– Сірий? Ти маєш на увазі червоний?
– Що таке червоний.
2 місце – Ліжко з майбутнього
Кількість лайків – 125 тисячі
Автор – General_Snack
V (Ві): так я сплю.
1 місце – Складна доля батьків-геймерів
Кількість лайків – 147 тисяч
Автор – gammalantern
Я: лягаю раніше спати, щоб встати о 6 ранку та пограти перед роботою у Cyberpunk 2077.
Моя дворічна дочка о 2 ночі: прокидайся вже, татусь. Ми повинні подивитися "Свинку Пеппу" протягом 2 годин, бо мені приснився кошмар.
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