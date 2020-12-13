Цього тижня головною темою на платформі reddit став вихід довгоочікуваної гри Cyberpunk 2077. Користувачі створили вже чималу кількість мемів з цієї гри, але у топ 10 потрапили не лише роботи про цю відеогру.

На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Цікаво Історія тижня: гравець у World of Warcraft допомагає іншим геймерам незвичайним способом

10 місце – Налаштування графіки

Кількість лайків – 32 тисячі

Автор – b0zeman

PC

PS4

9 місце – Історія мого життя

Кількість лайків – 41 тисяча

Автор – nullbuilt

Легенда про те, як засипати у прийнятний час

8 місце – Повний комплект броні

Кількість лайків – 49 тисяч

Автор – Genies_In_A_Bottle

Ти думаєш, ця броня захистить тебе?

А чому ні?

7 місце – Самурай, час спалити цей PC

Кількість лайків – 77 тисяч

Автор – PokemonAreCoolz

Cyberpunk 2077 на PC інших людей

Cyberpunk 2077 на моєму PC

6 місце – Всі геймери такі

Кількість лайків – 86 тисяч

Автор – Allekk_ja_lol_ey

Геймерська спільнота коли вихід Cyberpunk 2077 затримується.

Геймерська спільнота коли Cyberpunk 2077 вийшов з деякими багами.

5 місце – Коли треба купувати більшість відеоігор

Кількість лайків – 89 тисяч

Автор – GQveracity

Ранній доступ

Бета

День релізу

Всі патчі та DLC зі знижкою

4 місце – Ваш стандартний додатковий квест

Кількість лайків – 91 тисяча

Автор – Communist_Ravioli

Логіка відеоігор така:

Випадковий громадянин: привіт, герой. Я маю для тебе завдання. Сходи та вбий найбільшого боса, а я натомість дам тобі цей капелюх.

3 місце – Сірий від збентеження

Кількість лайків – 105 тисяч

Автор – Squiddytron

– Я бачив, як сірий вбиває темно-сірого в електриці.

– Сірий? Ти маєш на увазі червоний?

– Що таке червоний.

2 місце – Ліжко з майбутнього

Кількість лайків – 125 тисячі

Автор – General_Snack

V (Ві): так я сплю.

1 місце – Складна доля батьків-геймерів

Кількість лайків – 147 тисяч

Автор – gammalantern

Я: лягаю раніше спати, щоб встати о 6 ранку та пограти перед роботою у Cyberpunk 2077.

Моя дворічна дочка о 2 ночі: прокидайся вже, татусь. Ми повинні подивитися "Свинку Пеппу" протягом 2 годин, бо мені приснився кошмар.