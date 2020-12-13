На этой неделе главной темой на платформе reddit стал выход долгожданной игры Cyberpunk 2077. Пользователи создали уже немалое количество мемов из этой игры, но в топ 10 попали не только работы об этой видеоигре.

На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Интересно История недели: игрок в World of Warcraft помогает другим геймерам необычным способом

10 место – Настройки графики

Количество лайков – 32 тысячи

Автор – b0zeman

PC

PS4

9 место – История моей жизни

Количество лайков – 41 тысяча

Автор – nullbuilt

Легенда о том, как засыпать в приемлемое время

8 место – Полный комплект брони

Количество лайков – 49 тысяч

Автор – Genies_In_A_Bottle

Ты думаешь, эта броня защитит тебя?

А почему нет?

7 место – Самурай, время сжечь этот PC

Количество лайков – 77 тысяч

Автор – PokemonAreCoolz

Cyberpunk 2077 на PC других людей

Cyberpunk 2077 на моем PC

6 место – Все геймеры такие

Количество лайков – 86 тысяч

Автор – Allekk_ja_lol_ey

Геймерское сообщество когда выход Cyberpunk 2077 задерживается.

Геймерское сообщество когда Cyberpunk 2077 вышел с некоторыми багами.

5 место – Когда надо покупать большинство видеоигр

Количество лайков – 89 тысяч

Автор – GQveracity

Ранний доступ

Бета

День релиза

Все патчи и DLC со скидкой

4 место – Ваш стандартный дополнительный квест

Количество лайков – 91 тысяча

Автор – Communist_Ravioli

Логика видеоигр такова:

Случайный гражданин: привет, герой. У меня для тебя задание. Сходи и убей самого большого босса, а я взамен дам тебе эту шляпу.

3 место – Серый от смущения

Количество лайков – 105 тысяч

Автор – Squiddytron

– Я видел, как серый убивает темно-серого в электричестве.

– Серый? Ты имеешь в виду красный?

– Что такое красный.

2 место – Кровать из будущего

Количество лайков – 124 тысячи

Автор – General_Snack

V (Ви): так я сплю.

1 место – Сложная судьба родителей-геймеров

Количество лайков – 147 тысяч

Автор – gammalantern

Я: ложусь пораньше спать, чтобы встать в 6 утра и поиграть перед работой в Cyberpunk 2077.

Моя двухлетняя дочь в 2 ночи: просыпайся уже, папа. Мы должны посмотреть "Свинку Пеппу" в течение 2 часов, потому что мне приснился кошмар.