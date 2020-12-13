Самые популярные мемы за последнюю неделю: родители-геймеры и кровать из будущего
На этой неделе главной темой на платформе reddit стал выход долгожданной игры Cyberpunk 2077. Пользователи создали уже немалое количество мемов из этой игры, но в топ 10 попали не только работы об этой видеоигре.
На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Интересно История недели: игрок в World of Warcraft помогает другим геймерам необычным способом
10 место – Настройки графики
Количество лайков – 32 тысячи
Автор – b0zeman
PC
PS4
9 место – История моей жизни
Количество лайков – 41 тысяча
Автор – nullbuilt
Легенда о том, как засыпать в приемлемое время
8 место – Полный комплект брони
Количество лайков – 49 тысяч
Автор – Genies_In_A_Bottle
Ты думаешь, эта броня защитит тебя?
А почему нет?
7 место – Самурай, время сжечь этот PC
Количество лайков – 77 тысяч
Автор – PokemonAreCoolz
Cyberpunk 2077 на PC других людей
Cyberpunk 2077 на моем PC
6 место – Все геймеры такие
Количество лайков – 86 тысяч
Автор – Allekk_ja_lol_ey
Геймерское сообщество когда выход Cyberpunk 2077 задерживается.
Геймерское сообщество когда Cyberpunk 2077 вышел с некоторыми багами.
5 место – Когда надо покупать большинство видеоигр
Количество лайков – 89 тысяч
Автор – GQveracity
Ранний доступ
Бета
День релиза
Все патчи и DLC со скидкой
4 место – Ваш стандартный дополнительный квест
Количество лайков – 91 тысяча
Автор – Communist_Ravioli
Логика видеоигр такова:
Случайный гражданин: привет, герой. У меня для тебя задание. Сходи и убей самого большого босса, а я взамен дам тебе эту шляпу.
3 место – Серый от смущения
Количество лайков – 105 тысяч
Автор – Squiddytron
– Я видел, как серый убивает темно-серого в электричестве.
– Серый? Ты имеешь в виду красный?
– Что такое красный.
2 место – Кровать из будущего
Количество лайков – 124 тысячи
Автор – General_Snack
V (Ви): так я сплю.
1 место – Сложная судьба родителей-геймеров
Количество лайков – 147 тысяч
Автор – gammalantern
Я: ложусь пораньше спать, чтобы встать в 6 утра и поиграть перед работой в Cyberpunk 2077.
Моя двухлетняя дочь в 2 ночи: просыпайся уже, папа. Мы должны посмотреть "Свинку Пеппу" в течение 2 часов, потому что мне приснился кошмар.
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