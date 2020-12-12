Геймер с никнеймом Bearded_Bear96 поделился интересной историей на reddit. Рассказ о его благотворительности в игре World of Warcraft быстро стал очень популярным на этой платформе.

На платформе reddit приобретает популярность пост пользователя Bearded_Bear96. Геймер помогает всем желающим очень интересным способом. Этот пост уже собрал более 20 тысяч лайков на этой платформе.

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Геймер с никнеймом Bearded_Bear96 потратил 5 миллионов золота (игровая валюта) на могучего брутозавра. Это очень серьезная сумма: месячную подписку в World of Warcraft можно приобрести за 120 тысяч золота или 13 евро. Значит, приблизительная цена брутозавра составляет 540 евро. Но стоит отметить, что в игре нельзя конвертировать реальные деньги в игровую валюту.

С помощью брутозавра геймеры могут получить доступ к аукциону или отремонтировать различные предметы. Bearded_Bear96 всегда вызывает это животное, когда отходит от компьютера. Другие игроки могут воспользоваться услугами брутозавра в этот момент. Это очень полезная функция, так как в главном городе World of Warcraft: Shadowlands отсутствует аукцион, игроки не имеют возможности быстро отремонтировать свои вещи или выставить что-то на продажу. Геймеры должны потратить немало времени, чтобы добраться до ближайшего аукциона.

Брутозавр и игроки, которые решили воспользоваться его услугами / reddit

Shadowlands Восьмое дополнение к видеоигре World of Warcraft. На этот раз игроков отправили в Темные земли, куда попадают души мертвецов. Геймерам нужно сделать выбор в пользу одного из четырех ковенантов (правители Темных земель). Также в этом дополнении можно встретить старых персонажей: Утера, Дреку, Кенария и Кель'таса.

Пользователи платформы reddit в комментариях поблагодарили Bearded_Bear96 и предложили компании Blizzard добавить функцию чаевых в игре World of Warcraft.