Аналитики определили главные преимущества и недостатки видеоигр по версии геймеров и их родителей. Старшее поколение считает, что игры вредят здоровью, а игрокам уже надоели читеры.

Компания Kaspersky опубликовала результаты очень интересного исследования. Геймеры приняли участие в ряде опросов, немалое количество вопросов было посвящено отношению их родителей к видеоиграм.

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Об исследовании

Исследование было проведено компанией Savanta по заказу Kaspersky. В этом эксперименте приняло участие более 5 тысяч геймеров из 17 стран. Все опрашиваемые были в возрасте до 35 лет, также отмечается, что было равномерное распределение по полу, возрасту и социально-экономическому положению. Геймеры, которые приняли участие в этом исследовании проводят в видеоиграх минимум 5 – 10 часов в неделю.

Результаты исследования

Преимущества видеоигр: версия геймеров

62% опрошенных отмечают, что видеоигры помогают им снимать стресс и бороться с переживаниями. Более 70% геймеров из Бразилии, Китая, Чили, Колумбии и ОАЭ проводят время в играх именно поэтому. Почти половина (46%) опрошенных играют в видеоигры для связи со сверстниками или друзьями, а 40% из-за желания достичь определенного результата.

Игры помогают снимать стресс геймерам из таких стран / скриншот из исследования Kaspersky

Недостатки видеоигр: версия геймеров

Некоторые опрошенные находят в видеоиграх только новые проблемы. У 18% были похищены учетные записи или виртуальные ценности. Почти треть (33%) опрошенных встречались в видеоиграх с читерами, а 31% пользователей попадали в играх в стрессовые ситуации. Также серьезной проблемой называется буллинг, 19% опрошенных испытывали издевательства в видеоиграх.

Преимущества видеоигр: версия родителей опрошенных геймеров

43% родителей считают, что видеоигры помогают детям развивать их творческие способности. Игры рассматриваются, как прекрасная возможность научиться решать проблемы (31%) и выучить язык (32%). Последний показатель характерен для родителей из таких стран: Турция (47%) и Саудовская Аравия (50%). Также 34% считают, что игры помогают развивать социальные навыки.

Недостатки видеоигр: версия родителей опрошенных геймеров

В этом вопросе мнения родителей и геймеров кардинально расходятся. 61% родителей считает, что видеоигры вредят здоровью, а 19% вообще не видят позитив в играх. Но самое интересное, что 42% родителей уверены, что у людей от видеоигр "гниет мозг".

Некоторые интересные факты из этого исследования

47% геймеров считает, что их отношения с родителями были бы лучше, если бы они могли общаться о видеоиграх (72% из Китая, а 59% из Мексики)

27% опрошенных скрывают сколько времени они проводят в видеоиграх

Скрывают время проведенное в видеоиграх геймеры из таких стран / скриншот из исследования Kaspersky