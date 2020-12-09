Аналітики визначили головні переваги та недоліки відеоігор за версією геймерів та їх батьків. Старше покоління вважає, що ігри шкодять здоров'ю, а гравцям вже набридли чітери.

Компанія Kaspersky опублікувала результати дуже цікавого дослідження. Геймери взяли участь у низці опитувань, чимала кількість запитань була присвячена ставленню їх батьків до відеоігор.

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Про дослідження

Дослідження було проведене компанією Savanta на замовлення Kaspersky. У цьому експерименті взяло участь понад 5 тисяч геймерів із 17 країн. Всі опитувані були у віці до 35 років, також відмічається, що був рівномірний розподіл за статтю, віком та соціально-економічним положенням. Геймери, що взяли участь у цьому дослідженні проводять у відеоіграх мінімум 5 – 10 годин на тиждень.

Результати дослідження

Переваги відеоігор: версія геймерів

62% опитуваних відзначають, що відеоігри допомагають їм знімати стрес та боротися з переживаннями. Понад 70% геймерів з Бразилії, Китаю, Чилі, Колумбії та ОАЄ проводять час в іграх саме через це. Майже половина (46%) опитуваних грають у відеоігри для зв'язку з однолітками чи друзями, а 40% через бажання досягнути певного результату.

Ігри допомагають знімати стрес геймерам з таких країн / скріншот з дослідження Kaspersky

Недоліки відеоігор: версія геймерів

Деякі опитувані знаходять у відеоіграх лише нові проблеми. У 18% було викрадено облікові записи чи віртуальні цінності. Майже третина (33%) опитуваних зустрічалися у відеоіграх з чітерами, а 31% користувачів потрапляли в іграх у стресові ситуації. Також серйозною проблемою називається булінг, 19% опитуваних зазнавали знущань у відеоіграх.

Переваги відеоігор: версія батьків опитуваних геймерів

43% батьків вважають, що відеоігри допомагають дітям розвивати їх творчі здібності. Ігри розглядаються, як прекрасна можливість навчитися розв'язувати проблеми (31%) та вивчити мову (32%). Останній показник характерний для батьків з таких країн: Туреччина (47%) та Саудівська Аравія (50%). Також 34% вважає, що ігри допомагають розвивати соціальні навички.

Недоліки відеоігор: версія батьків опитуваних геймерів

У цьому питанні думки батьків та геймерів кардинально розходяться. 61% батьків вважає, що відеогри шкодять здоров'ю, а 19% взагалі не бачать позитив у іграх. Але найцікавіше, що 42% батьків впевнені, що у людей від відеоігор "гниє мозок".

Деякі цікаві факти з цього дослідження

47% геймерів вважає, що їх відносини з батьками були б кращі, якби вони могли спілкуватися про відеоігри (72% з Китаю, а 59% з Мексики)

27 % опитуваних приховують скільки часу вони проводять у відеоіграх

Приховують час проведений у відеоіграх геймери з таких країн / скріншот з дослідження Kaspersky