Аналітики назвали ігри, у які грають геймери з найвищим рівнем IQ. Також дослідники встановили найрозумніших у різноманітних категоріях.

Компанія Royal Panda провела низку опитувань серед геймерів. У цих тестах взяла участь понад тисяча шанувальників відеоігор. Аналітики встановили найрозумніших у різноманітних категоріях.

Також дослідження Дорослі проводять у відеоіграх все більше часу: аналітики назвали цифри

Найрозумніші за платформами

Дослідження було зосереджене на 4 ключових показниках: вербальному інтелекті, математичних здібностях, логічному мисленні та візуальному мисленні. Виявилося, що у PC-геймерів найбільший рівень IQ – 112,3. На другому місці знаходяться шанувальники консолі PlayStation (110,7), а на третій сходинці фанати Xbox (103,8). На останніх місцях знаходяться геймери, які полюбляють Switch (101,3) та смартфони (99,4).

Детальна таблиця найкращих у кожній категорії / фото з сайту Royal Panda

Найрозумніші за відеоіграми

Для розподілу по іграх в учасників цих тестів запитували, у яких відеоіграх вони полюбляють проводити час. Виявилося, що найбільший рівень IQ у геймерів, що грають у Rainbow Six Siege, а найменший в Angry Birds.

Рейтинг відеоігор за рівнем IQ геймерів:

Rainbow Six Siege – 120,3 Among Us – 118,9 Minecraft – 116,3 Call of Duty: Modern Warfare – 111,2 FIFA – 106,5 Fall Guys – 105,8 Animal Crossing – 104,8 Fortnite – 103,6 The Sims – 103,6 Mario Kart – 99,9 GTA Online – 99,6 Assassin's Creed – 99,6 Rocket League – 99,3 Candy Crush Saga – 96,4 Angry Birds – 95,8

Найрозумніші за операційними системами

Також аналітики з цієї компанії визначили, якими операційними системами користуються найрозумніші геймери. Користувачі Android розумніші за тих, хто користується iPhone. А геймери, які користуються Windows, трохи програють користувачам комп'ютерів Apple Mac.

Рейтинг операційних систем за рівнем IQ геймерів:

Android – 110,3 macOS – 108,2 Windows – 106,7 iPhone – 102,1

Найрозумніші за статтю

Опитування також встановило, що жінки, які полюбляють проводити час у відеоіграх, виявилися розумнішими за чоловіків (108,4 на 102,3 відповідно).

Але дане дослідження можна й покритикувати. Вибірка геймерів дуже мала, та й дивно, що у топі відсутні стратегії чи відеоігри схожих жанрів.