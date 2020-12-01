Відеоігри для розумних: аналітики визначили, у які ігри грають геймери з найвищим рівнем IQ
Аналітики назвали ігри, у які грають геймери з найвищим рівнем IQ. Також дослідники встановили найрозумніших у різноманітних категоріях.
Компанія Royal Panda провела низку опитувань серед геймерів. У цих тестах взяла участь понад тисяча шанувальників відеоігор. Аналітики встановили найрозумніших у різноманітних категоріях.
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Найрозумніші за платформами
Дослідження було зосереджене на 4 ключових показниках: вербальному інтелекті, математичних здібностях, логічному мисленні та візуальному мисленні. Виявилося, що у PC-геймерів найбільший рівень IQ – 112,3. На другому місці знаходяться шанувальники консолі PlayStation (110,7), а на третій сходинці фанати Xbox (103,8). На останніх місцях знаходяться геймери, які полюбляють Switch (101,3) та смартфони (99,4).
Детальна таблиця найкращих у кожній категорії / фото з сайту Royal Panda
Найрозумніші за відеоіграми
Для розподілу по іграх в учасників цих тестів запитували, у яких відеоіграх вони полюбляють проводити час. Виявилося, що найбільший рівень IQ у геймерів, що грають у Rainbow Six Siege, а найменший в Angry Birds.
Рейтинг відеоігор за рівнем IQ геймерів:
- Rainbow Six Siege – 120,3
- Among Us – 118,9
- Minecraft – 116,3
- Call of Duty: Modern Warfare – 111,2
- FIFA – 106,5
- Fall Guys – 105,8
- Animal Crossing – 104,8
- Fortnite – 103,6
- The Sims – 103,6
- Mario Kart – 99,9
- GTA Online – 99,6
- Assassin's Creed – 99,6
- Rocket League – 99,3
- Candy Crush Saga – 96,4
- Angry Birds – 95,8
Найрозумніші за операційними системами
Також аналітики з цієї компанії визначили, якими операційними системами користуються найрозумніші геймери. Користувачі Android розумніші за тих, хто користується iPhone. А геймери, які користуються Windows, трохи програють користувачам комп'ютерів Apple Mac.
Рейтинг операційних систем за рівнем IQ геймерів:
- Android – 110,3
- macOS – 108,2
- Windows – 106,7
- iPhone – 102,1
Найрозумніші за статтю
Опитування також встановило, що жінки, які полюбляють проводити час у відеоіграх, виявилися розумнішими за чоловіків (108,4 на 102,3 відповідно).
Але дане дослідження можна й покритикувати. Вибірка геймерів дуже мала, та й дивно, що у топі відсутні стратегії чи відеоігри схожих жанрів.
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