Аналітики з NPD Group визначили скільки у середньому часу в іграх проводять різні вікові групи геймерів з США. Також дослідники порівняли 2019 та 2020 роки за цим критерієм.

Аналітики з NPD Group опублікували результати цікавого опитування геймерів з США. Це лише частина глобального звіту з назвою "Розвиток розваг" від цієї компанії.

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NPD Group – аналітична компанія, яка досліджує ринок відеоігор США вже майже 25 років.

NPD Group відмічає, що дорослі грають у відеоігри більше, ніж будь-коли раніше. Згідно з їхніми дослідженнями люди у віці від 35 до 44 проводять в іграх 16 годин на тиждень, це більш як 2 години у день. Геймери у віці від 45 до 54 грають 14 годин у тиждень, від 55 до 64 – 10 годин, а більш як 65 – 12 годин. Найбільше часу у відеоіграх проводять підлітки, майже 20 годин на тиждень.

Також аналітики відстежили зміну часу проведеного у відеоіграх між 2019 та 2020 роками. Дослідники вважають, що на ці дані дуже вплинула нинішня ситуація з пандемією, бо більшість дорослих людей змушені залишатися вдома. Згідно зі звітом NPD Group, більшість підліткових груп не зазнали помітного зростання часу проведеного в іграх. Але у випадку дорослих ситуаціях у 2020 році дуже змінилася. Геймери у віці від 35 до 44 витрачають у відеоіграх на 37% більше часу, ніж у 2019 році. Але найбільші зміни були відзначені у віковій категорії 45 – 54, люди у такому віці стали проводити у відеоіграх на 59% більше часу.

Результати дослідження NPD Group: кількість годин проведених в іграх (зверху) та різниця між 2019 та 2020 роками (знизу) / світлина з твіттера Мета Піскателли

Аналітики з NPD Group також відзначили, що відеоігри це одна з небагатьох форм розваг, що показує ріст навіть в умовах пандемії.