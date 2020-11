Видавець ігор TinyBuild оголосив, що інвестував 3 мільйони доларів у ігрову студію Hologryph, команду розробників хітової багатокористувацької гри Secret Neighbor.

Інвестиція надає TinyBuild мажоритарний пакет акцій студії, а кошти підуть на підтримку розробки нової гри для PlayStation 5 та Xbox Series X / S. Повідомляє venturebeat.

Hologryph стали відомими після роботи над спін-оффом гри Hello Neighbor під назвою Secret Neighbor, що являє собою багатокористувацький хорор про групу друзів, які намагаються визволити свого товариша з підвалу химерного сусіда. Видавець, що базується в Сіетлі, також оприлюднив деякі нові дані щодо успіхів франшизи Hello Neighbor: серія перевищила 60 мільйонів завантажень на PC, Xbox One, PS4, Google Stadia, Android та iOS та Nintendo Switch.

Засновники львівської гейм-студії Hologryph / зображення з hologryph.com

Hello Neighbor (Привіт, сусід) – мультиплатформна відеогра в жанрі survival horror, розроблена студією Dynamic Pixels і видана компанією TinyBuild. Мета гри полягає в тому, що гравець мусить успішно пробратися до підвалу будинку свого сусіда, уникаючи пасток і його самого, щоб дізнатися містичну таємницю.

У львівському "Гологрифі", працює 11 співробітників, і, як очікується, після інвестицій їх штат збільшиться до більш ніж 20 осіб. Адже генеральний директор TinyBuild Алекс Нічипорчик заявив, що інвестиція буде використана перш за все для розширення команди Hologryph, оскільки вони будуть працювати над грою, що має вийти на консолях наступного покоління.

Трейлер гри Hello Neighbor 2

Зараз українська компанія працює над грою Hello Neighbor 2, що була анонсована під час Фестивалю літніх ігор Джеффа Кіглі як ексклюзив для PC та Xbox Series X з запланованим релізом у 2021 році.