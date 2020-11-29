Відомо найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Найуспішнішою новинкою цього тижня можна вважати гру Roof Rails, яка піднялася одразу на 4 позицію у цьому топі.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за 16 – 22 листопада тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: у топ 10 є цікаві новинки

Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Among Us Shortcut Run Join Clash 3D Roof Rails Project Makeover Garena Free Fire: BOOYAH Day Subway Surfers Riddle Master Stretch Guy Water Sort Puzzle

Перша трійка не змінилася за цей тиждень, Among Us продовжує дуже впевнено лідирувати. На 2 та 3 сходинці знаходяться специфічні раннери (Shortcut Run та Join Clash 3D), також у топі залишається класичний представник цього жанру Subway Surfers. Stretch Guy продовжує мати попит серед геймерів, а Garena Free Fire: BOOYAH Day потроху втрачає позиції. Цього тижня до топу найкращих потрапило одразу 4 нові гри:

Water Sort Puzzle – гра для шанувальників головоломок. Потрібно відсортувати кольорову рідину у склянках так, щоб у кожній посудині залишилася лише рідина одного кольору. У грі відсутні штрафи та будь-які обмеження часу, також гравці завжди можуть розпочати рівень з самого початку.

Просто переливайте рідину у грі Water Sort Puzzle / фото з сайту Appmagic

Riddle Master – ще одна гра для шанувальників загадок та головоломок. Геймплейно ця гра дуже проста, геймерам ставлять різноманітні запитання, а відповіді потрібно шукати на представлених світлинах. У Riddle Master завжди можна скористатися підказками.

"Хто вампір" / фото з сайту Appmagic

Project Makeover – гра для всіх шанувальників моди та краси, справжній симулятор модельєра. Гравцям потрібно підбирати одяг, зачіски, макіяж для різноманітних віртуальних зірок. Також геймери можуть стилізувати власний аватар у цій грі.

Підбирайте одяг для віртуальних зірок у грі Project Makeover / фото з сайту Appmagic

Roof Rails – найуспішніша гра цього тижня, майже на 400 сходинок піднявся цей проєкт за цей час. За жанром це раннер з цікавими особливостями. Геймери керують персонажем, який бігає по дахах багатоповерхівок. У руках він переносить рейку, яка потрібна йому для того, щоб спускатися. Для її збільшення треба весь час підбирати спеціальні матеріали.

Рейка у грі Roof Rails потрібна для спускання / фото з сайту apkpure