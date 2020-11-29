Известно самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Самой успешной новинкой этой недели можно считать игру Roof Rails, которая поднялась сразу на 4 позицию в этом топе.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за 16 – 22 ноября здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: в топ 10 есть интересные новинки

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Among Us Shortcut Run Join Clash 3D Roof Rails Project Makeover Garena Free Fire: BOOYAH Day Subway Surfers Riddle Master Stretch Guy Water Sort Puzzle

Первая тройка не изменилась за эту неделю, Among Us продолжает очень уверенно лидировать. На 2 и 3 ступени находятся специфические раннеры (Shortcut Run и Join Clash 3D), также в топе остается классический представитель этого жанра Subway Surfers. Stretch Guy продолжает пользоваться спросом среди геймеров, а Garena Free Fire: BOOYAH Day понемногу теряет позиции. На этой неделе в топ лучших попало сразу 4 новые игры:

Water Sort Puzzle – игра для поклонников головоломок. Нужно отсортировать цветную жидкость в склянках так, чтобы в каждом стакане осталась только жидкость одного цвета. В игре отсутствуют штрафы и любые ограничения времени, также игроки всегда могут начать уровень с самого начала.

Просто переливайте жидкость в игре Water Sort Puzzle / фото с сайта Appmagic

Riddle Master – еще одна игра для поклонников загадок и головоломок. Геймплейно эта игра очень простая, геймерам ставят различные вопросы, а ответы нужно искать на представленных фотографиях. В Riddle Master всегда можно воспользоваться подсказками.

"Кто вампир" / фото с сайта Appmagic

Project Makeover – игра для всех поклонников моды и красоты, настоящий симулятор модельера. Игрокам нужно подбирать одежду, прически, макияж для различных виртуальных звезд. Также геймеры могут стилизовать собственный аватар в этой игре.

Подбирайте одежду для виртуальных звезд в игре Project Makeover / фото с сайта Appmagic

Roof Rails – самая успешная игра на этой неделе, почти на 400 ступенек поднялся этот проект за это время. По жанру это раннер с интересными особенностями. Геймеры управляют персонажем, который бегает по крышам многоэтажек. В руках он переносит рельсу, которая нужна ему для того, чтобы спускаться. Для ее увеличения надо все время подбирать специальные материалы.

Рельса в игре Roof Rails нужна для спуска / фото с сайта apkpure