Львовская видеоигровой студия получила 3 млн долларов инвестиций
Издатель игр TinyBuild объявил, что инвестировал 3 миллиона долларов в игровую студию Hologryph, команду разработчиков хитовой многопользовательской игры Secret Neighbor.
Инвестиция предоставляет TinyBuild мажоритарный пакет акций студии, а средства пойдут на поддержку разработки новой игры для PlayStation 5 и Xbox Series X / S. сообщает venturebeat.
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Hologryph стали известными после работы над спин-оффом игры Hello Neighbor под названием Secret Neighbor, что представляет собой многопользовательский хоррор о группе друзей, которые пытаются освободить своего товарища из подвала причудливого соседа. Издатель, базирующийся в Сиэтле, также обнародовал некоторые новые данные об успехах франшизы Hello Neighbor: серия превысила 60 миллионов загрузок на PC, Xbox One, PS4, Google Stadia, Android и iOS и Nintendo Switch.
Основатели львовской гейм-студии Hologryph / изображение с hologryph.com
Во львовском "Гологрифе", работает 11 сотрудников, и, как ожидается, после инвестиций их штат увеличится до более чем 20 человек. Ведь генеральный директор TinyBuild Алекс Ничипорчик заявил, что инвестиция будет использована прежде всего для расширения команды Hologryph, поскольку они будут работать над игрой, которая должна выйти на консолях следующего поколения.
Трейлер игры Hello Neighbor 2
Сейчас украинская компания работает над игрой Hello Neighbor 2, которая была анонсирована во время Фестиваля летних игр Джеффа Кигли как эксклюзив для PC и Xbox Series X с запланированным релизом в 2021 году.
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