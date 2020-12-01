Аналитики из NPD Group определили сколько в среднем времени в играх проводят различные возрастные группы геймеров из США. Также исследователи сравнили 2019 и 2020 годы по этому критерию.

Аналитики из NPD Group опубликовали результаты интересного опроса геймеров из США. Это лишь часть глобального отчета под названием "Развитие развлечений" от этой компании.

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NPD Group – аналитическая компания, которая исследует рынок видеоигр США уже почти 25 лет.

NPD Group отмечает, что взрослые играют в видеоигры больше, чем когда-либо прежде. Согласно их исследованиям люди в возрасте от 35 до 44 проводят в играх 16 часов в неделю, это более 2 часов в день Геймеры в возрасте от 45 до 54 играют 14 часов в неделю, от 55 до 64 – 10 часов, а более 65 – 12 часов. Больше всего времени в видеоиграх проводят подростки, почти 20 часов в неделю.

Также аналитики отследили изменение времени проведенного в видеоиграх между 2019 и 2020 годами. Исследователи считают, что на эти данные очень повлияла нынешняя ситуация с пандемией, потому что большинство взрослых людей вынуждены оставаться дома. Согласно отчету NPD Group, большинство подростковых групп не претерпели заметного увеличения времени проведенного в играх. Но в случае взрослых ситуациях в 2020 году сильно изменилась. Геймеры в возрасте от 35 до 44 тратят в видеоиграх на 37% больше времени, чем в 2019 году. Но наибольшие изменения были отмечены в возрастной категории 45 – 54, люди в таком возрасте стали проводить в видеоиграх на 59% больше времени.

Результаты исследования NPD Group: количество часов проведенных в играх (сверху) и разница между 2019 и 2020 годами (снизу) / фотография из твиттера Мэта Пискателлы

Аналитики из NPD Group также отметили, что видеоигры это одна из немногих форм развлечений, что показывает рост даже в условиях пандемии.