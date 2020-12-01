Видеоигры для умных: аналитики определили, в какие игры играют геймеры с самым высоким IQ
Аналитики назвали игры, в которые играют геймеры с самым высоким уровнем IQ. Также исследователи установили самых умных в различных категориях.
Компания Royal Panda провела ряд опросов среди геймеров. В этих тестах приняло участие более тысячи поклонников видеоигр. Аналитики установили самых умных в различных категориях.
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Самые умные за платформами
Исследование было сосредоточено на 4 ключевых показателях: вербальном интеллекте, математических способностях, логическом мышлении и визуальном мышлении. Оказалось, что в PC-геймеров наибольший уровень IQ – 112,3. На втором месте находятся поклонники консоли PlayStation (110,7), а на третьей строчке фанаты Xbox (103,8). На последних местах находятся геймеры, которые любят Switch (101,3) и смартфоны (99,4).
Подробная таблица лучших в каждой категории / фото с сайта Royal Panda
Самые умные за видеоиграми
Для распределения по играм у участников этих тестов спрашивали, в каких видеоиграх они любят проводить время. Оказалось, что наибольший уровень IQ у геймеров, играющих в Rainbow Six Siege, а наименьший в Angry Birds.
Рейтинг видеоигр по уровню IQ геймеров:
- Rainbow Six Siege – 120,3
- Among Us – 118,9
- Minecraft – 116,3
- Call of Duty: Modern Warfare – 111,2
- FIFA – 106,5
- Fall Guys – 105,8
- Animal Crossing – 104,8
- Fortnite – 103,6
- The Sims – 103,6
- Mario Kart – 99,9
- GTA Online – 99,6
- Assassin's Creed – 99,6
- Rocket League – 99,3
- Candy Crush Saga – 96,4
- Angry Birds – 95,8
Самые умные за операционными системами
Также аналитики из этой компании определили, какими операционными системы пользуются самые умные геймеры. Пользователи Android умнее тех, кто пользуется iPhone. А геймеры, которые пользуются Windows, немного проигрывают пользователям компьютеров Apple Mac.
Рейтинг операционных систем по уровню IQ геймеров:
- Android – 110,3
- macOS – 108,2
- Windows – 106,7
- iPhone – 102,1
Самые умные по половому признаку
Опрос также установил, что женщины, которые любят проводить время в видеоиграх, оказались умнее мужчин (108,4 на 102,3 соответственно).
Но данное исследование можно и покритиковать. Выборка геймеров очень мала, и странно, что в топе отсутствуют стратегии или видеоигры похожих жанров.
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