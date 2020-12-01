Аналитики назвали игры, в которые играют геймеры с самым высоким уровнем IQ. Также исследователи установили самых умных в различных категориях.

Компания Royal Panda провела ряд опросов среди геймеров. В этих тестах приняло участие более тысячи поклонников видеоигр. Аналитики установили самых умных в различных категориях.

Также исследование Взрослые проводят в видеоиграх все больше времени: аналитики назвали цифры

Самые умные за платформами

Исследование было сосредоточено на 4 ключевых показателях: вербальном интеллекте, математических способностях, логическом мышлении и визуальном мышлении. Оказалось, что в PC-геймеров наибольший уровень IQ – 112,3. На втором месте находятся поклонники консоли PlayStation (110,7), а на третьей строчке фанаты Xbox (103,8). На последних местах находятся геймеры, которые любят Switch (101,3) и смартфоны (99,4).

Подробная таблица лучших в каждой категории / фото с сайта Royal Panda

Самые умные за видеоиграми

Для распределения по играм у участников этих тестов спрашивали, в каких видеоиграх они любят проводить время. Оказалось, что наибольший уровень IQ у геймеров, играющих в Rainbow Six Siege, а наименьший в Angry Birds.

Рейтинг видеоигр по уровню IQ геймеров:

Rainbow Six Siege – 120,3 Among Us – 118,9 Minecraft – 116,3 Call of Duty: Modern Warfare – 111,2 FIFA – 106,5 Fall Guys – 105,8 Animal Crossing – 104,8 Fortnite – 103,6 The Sims – 103,6 Mario Kart – 99,9 GTA Online – 99,6 Assassin's Creed – 99,6 Rocket League – 99,3 Candy Crush Saga – 96,4 Angry Birds – 95,8

Самые умные за операционными системами

Также аналитики из этой компании определили, какими операционными системы пользуются самые умные геймеры. Пользователи Android умнее тех, кто пользуется iPhone. А геймеры, которые пользуются Windows, немного проигрывают пользователям компьютеров Apple Mac.

Рейтинг операционных систем по уровню IQ геймеров:

Android – 110,3 macOS – 108,2 Windows – 106,7 iPhone – 102,1

Самые умные по половому признаку

Опрос также установил, что женщины, которые любят проводить время в видеоиграх, оказались умнее мужчин (108,4 на 102,3 соответственно).

Но данное исследование можно и покритиковать. Выборка геймеров очень мала, и странно, что в топе отсутствуют стратегии или видеоигры похожих жанров.