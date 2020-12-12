Геймер з нікнеймом Bearded_Bear96 поділився цікавою історією на reddit. Розповідь про його благодійність у грі World of Warcraft швидко стала дуже популярною на цій платформі.

На платформі reddit набуває популярності пост користувача Bearded_Bear96. Геймер допомагає всім бажаючим дуже цікавим способом. Цей пост вже зібрав понад 20 тисяч лайків на цій платформі.

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Геймер з нікнеймом Bearded_Bear96 витратив 5 мільйонів золота (ігрова валюта) на могутнього брутозавра. Це дуже серйозна сума: місячну підписку у World of Warcraft можна придбати за 120 тисяч золота або за 13 євро. Отже, приблизна ціна брутозавра становить 540 євро. Але варто зазначити, що у грі не можна конвертувати реальні гроші в ігрову валюту.

За допомогою брутозавра геймери можуть отримати доступ до аукціону чи відремонтувати різноманітні предмети. Bearded_Bear96 завжди викликає цю тварину, коли відходить від комп'ютера. Інші гравці можуть скористатися послугами брутозавра у цей момент. Це дуже корисна функція, бо у головному місті World of Warcraft: Shadowlands відсутній аукціон, гравці не мають можливості швидко відремонтувати свої речі чи виставити щось на продаж. Геймери повинні витратити чимало часу, щоб дістатися до найближчого аукціону.

Брутозавр та гравці, які вирішили скористатися його послугами / reddit

Shadowlands Восьме доповнення до відеогри World of Warcraft. Цього разу гравців відправили у Темні землі, куди потрапляють душі мерців. Геймерам потрібно зробити вибір на користь одного з чотирьох ковенантів (правителі Темних земель). Також у цьому доповнені можна зустріти старих персонажів: Утера, Дреку, Кенарія та Кель'таса.

Користувачі платформи reddit у коментарях подякували Bearded_Bear96 та запропонували компанії Blizzard додати функцію чайових у грі World of Warcraft.