Найпопулярніші меми за останній тиждень: новий бос на ринку консолей та як працює Rockstar
Цього тижня Cyberpunk 2077 вже не у тренді, лише одна робота за мотивами цієї гри потрапила до топу найпопулярніших мемів з платформи reddit. Але геймери знайшли й інші дуже цікаві теми для реалізації своїх творчих здібностей.
На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші меми за останній тиждень: Кібербіль 2077 та Багз Банні
10 місце – Бетмен та його "гуманні" методи боротьби
Кількість лайків – 41 тисяча
Автор – Yeetyoot1057
Я ніколи нікого не вбиваю
Я просто кидаю їм леза в обличчя, поки вони не заспокояться
9 місце – Новий бос цієї "качалки"
Кількість лайків – 54 тисячі
Автор – thekevo1297
Хей
Так?
Чому я чую музику боса?
...
8 місце – Логіка вампірів у Skyrim
Кількість лайків – 56 тисяч
Автор – x4hw9q
Носить капюшон, щоб захистити себе від сонячного світла
Залишає гігантський отвір для декольте
7 місце – Життєва історія з Elder Scrolls: Blades
Кількість лайків – 65 тисяч
Автор – OinkOinkAmPiggy
Сабіна: Я сподіваюся колись стати великою чаклункою. На жаль, все, що я можу зараз викликати це лише розчарування.
6 місце – Геймери після отримання VR систем
Кількість лайків – 66 тисяч
Автор – RememberMementoMori
Дівчата:
Бачите того хлопця? Він гарячий! Так!
Напевно, він багато тренується.
Я його знаю, я думала, що він лише грає у відеоігри...
Хлопець вдома:
5 місце – Працює "дуже добре"
Кількість лайків – 75 тисяч
Автор – TheWafflerOG
Якщо ви коли-небудь почуваєте себе непотрібним
пам’ятайте, що існує тема Cyberpunk для Xbox
який не може запустити Cyberpunk
4 місце – Логіка викрадень у Skyrim або запускайте останнє збереження
Кількість лайків – 93 тисячі
Автор – ListerineAfterOral
Ви тільки що вкрали з крамниці, не присівши спочатку
3 місце – Коли він отримав нову відеогру
Кількість лайків – 97 тисяч
Автор – rebelrosepins
Він: час пограти у мою нову гру!
Вона: так ти збираєшся грати чи –
Він: я читаю про білди на персонажів!
2 місце – Нещасливі свята
Кількість лайків – 98 тисяч
Автор – joncomics
2090 рік.
Дідусь: можливо, Санта приніс вам цього року щось, що ви хотіли.
Діти: це знову вугілля!
Дідусь: чому ти продовжуєш приносити кожному в моїй родині вугілля?!
За 70 років до цього.
Дідусь у молодості: прекрасно. Дякую, Санта!
Продати на ebay за 3 тисячі доларів?
1 місце – CTRL+C, а потім CTRL+V
Кількість лайків – 116 тисяч
Автор – Green_VGC
Якщо це баг, то не виправляйте його. Це дерево бачило дуже багато чого
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