Цього тижня Cyberpunk 2077 вже не у тренді, лише одна робота за мотивами цієї гри потрапила до топу найпопулярніших мемів з платформи reddit. Але геймери знайшли й інші дуже цікаві теми для реалізації своїх творчих здібностей.

На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші меми за останній тиждень: Кібербіль 2077 та Багз Банні

10 місце – Бетмен та його "гуманні" методи боротьби

Кількість лайків – 41 тисяча

Автор – Yeetyoot1057

Я ніколи нікого не вбиваю

Я просто кидаю їм леза в обличчя, поки вони не заспокояться

9 місце – Новий бос цієї "качалки"

Кількість лайків – 54 тисячі

Автор – thekevo1297

Хей

Так?

Чому я чую музику боса?

...

8 місце – Логіка вампірів у Skyrim

Кількість лайків – 56 тисяч

Автор – x4hw9q

Носить капюшон, щоб захистити себе від сонячного світла

Залишає гігантський отвір для декольте

7 місце – Життєва історія з Elder Scrolls: Blades

Кількість лайків – 65 тисяч

Автор – OinkOinkAmPiggy

Сабіна: Я сподіваюся колись стати великою чаклункою. На жаль, все, що я можу зараз викликати це лише розчарування.

6 місце – Геймери після отримання VR систем

Кількість лайків – 66 тисяч

Автор – RememberMementoMori

Дівчата:

Бачите того хлопця? Він гарячий! Так!

Напевно, він багато тренується.

Я його знаю, я думала, що він лише грає у відеоігри...

Хлопець вдома:

5 місце – Працює "дуже добре"

Кількість лайків – 75 тисяч

Автор – TheWafflerOG

Якщо ви коли-небудь почуваєте себе непотрібним

пам’ятайте, що існує тема Cyberpunk для Xbox

який не може запустити Cyberpunk

4 місце – Логіка викрадень у Skyrim або запускайте останнє збереження

Кількість лайків – 93 тисячі

Автор – ListerineAfterOral

Ви тільки що вкрали з крамниці, не присівши спочатку

3 місце – Коли він отримав нову відеогру

Кількість лайків – 97 тисяч

Автор – rebelrosepins

Він: час пограти у мою нову гру!

Вона: так ти збираєшся грати чи –

Він: я читаю про білди на персонажів!

2 місце – Нещасливі свята

Кількість лайків – 98 тисяч

Автор – joncomics

2090 рік.

Дідусь: можливо, Санта приніс вам цього року щось, що ви хотіли.

Діти: це знову вугілля!

Дідусь: чому ти продовжуєш приносити кожному в моїй родині вугілля?!

За 70 років до цього.

Дідусь у молодості: прекрасно. Дякую, Санта!

Продати на ebay за 3 тисячі доларів?

1 місце – CTRL+C, а потім CTRL+V

Кількість лайків – 116 тисяч

Автор – Green_VGC

Якщо це баг, то не виправляйте його. Це дерево бачило дуже багато чого