Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: безкоштовні ігри та ефект Cyberpunk 2077
Меми про відеогру Cyberpunk 2077 ще досі з'являються на платформі reddit, їх вже менше, але дуже популярні роботи є. Цього тижня добірка вийшла дуже різноманітна, геймери жартували на чималу кількість цікавих тем, детальніше – у матеріалі.
На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші меми за останній тиждень: новий бос на ринку консолей та як працює Rockstar
10 місце – Тварини у Minecraft
Кількість лайків – 13 тисяч
Автор – LastAd1543
Ніхто:
Тварини у Minecraft:
9 місце – Альтаїр та гра слів
Кількість лайків – 22 тисячі
Автор – YASH_INDUSTRIES
ALTair (air – повітря)
ALTground (ground – земля)
8 місце – Дівчата у шутерах
Кількість лайків – 34 тисячі
Автор – siberianlizard
Дівчина: мені подобається цей...
Але також мені подобається цей.
Червоний дракон або полум'я зебри?
І всі ці наліпки на вибір?
Хлопець: ми можемо просто грати!
7 місце – Якщо я помру, я помру
Кількість лайків – 36 тисяч
Автор – sangriya
Я перевіряю, чи є у грі, в яку я граю, шкода від падіння
6 місце – Ото були дні
Кількість лайків – 64 тисячі
Автор – Elgarr2
Xbox 360: одна з найдосконаліших консолей в історії. Ламається без видимих причин.
Nintendo 64: ох, ти впустив на мене телевізор. Лол, мені все одно.
5 місце – Початок нового десятиліття
Кількість лайків – 77 тисяч
Автор – Niburu_Exus
Як я розпочав десятиліття
Як я завершив десятиліття
4 місце – Прості часи
Кількість лайків – 82 тисячі
Автор – RobotfaceX
Геймер: у ті часи в іграх не було патчу першого дня, їх потрібно було закінчувати до релізу.
Ігри в ті часи:
3 місце – ефект Cyberpunk 2077
Кількість лайків – 83 тисячі
Автор – ptd666
У торговому центрі "зламалася" реклама Cyberpunk 2077
2 місце – Час настав!
Кількість лайків – 110 тисяч
Автор – aperturePOTTU
Відеогра The Stanley Parable
Востаннє зіграно: 31 грудня 2015 року
Досягнення "Вийти на вулицю": Не грайте у The Stanley Parable протягом п’яти років.
1 місце – Геймери та безкоштовні ігри
Кількість лайків – 138 тисяч
Автор – SrGrafo
Молодий геймер: о, безкоштовна гра, поклади її в кошик
Старший геймер: ти ніколи не будеш грати у цю гру
Молодий геймер: поклади її в кошик
Старший геймер: ти ненавидиш цей жанр
Молодий геймер: о так, а зараз поклади її в кошик
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