Меми про відеогру Cyberpunk 2077 ще досі з'являються на платформі reddit, їх вже менше, але дуже популярні роботи є. Цього тижня добірка вийшла дуже різноманітна, геймери жартували на чималу кількість цікавих тем, детальніше – у матеріалі.

На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші меми за останній тиждень: новий бос на ринку консолей та як працює Rockstar

10 місце – Тварини у Minecraft

Кількість лайків – 13 тисяч

Автор – LastAd1543

Ніхто:

Тварини у Minecraft:

9 місце – Альтаїр та гра слів

Кількість лайків – 22 тисячі

Автор – YASH_INDUSTRIES

ALTair (air – повітря)

ALTground (ground – земля)

8 місце – Дівчата у шутерах

Кількість лайків – 34 тисячі

Автор – siberianlizard

Дівчина: мені подобається цей...

Але також мені подобається цей.

Червоний дракон або полум'я зебри?

І всі ці наліпки на вибір?

Хлопець: ми можемо просто грати!

7 місце – Якщо я помру, я помру

Кількість лайків – 36 тисяч

Автор – sangriya

Я перевіряю, чи є у грі, в яку я граю, шкода від падіння

6 місце – Ото були дні

Кількість лайків – 64 тисячі

Автор – Elgarr2

Xbox 360: одна з найдосконаліших консолей в історії. Ламається без видимих причин.

Nintendo 64: ох, ти впустив на мене телевізор. Лол, мені все одно.

5 місце – Початок нового десятиліття

Кількість лайків – 77 тисяч

Автор – Niburu_Exus

Як я розпочав десятиліття

Як я завершив десятиліття

4 місце – Прості часи

Кількість лайків – 82 тисячі

Автор – RobotfaceX

Геймер: у ті часи в іграх не було патчу першого дня, їх потрібно було закінчувати до релізу.

Ігри в ті часи:

3 місце – ефект Cyberpunk 2077

Кількість лайків – 83 тисячі

Автор – ptd666

У торговому центрі "зламалася" реклама Cyberpunk 2077

2 місце – Час настав!

Кількість лайків – 110 тисяч

Автор – aperturePOTTU

Відеогра The Stanley Parable

Востаннє зіграно: 31 грудня 2015 року

Досягнення "Вийти на вулицю": Не грайте у The Stanley Parable протягом п’яти років.

1 місце – Геймери та безкоштовні ігри

Кількість лайків – 138 тисяч

Автор – SrGrafo

Молодий геймер: о, безкоштовна гра, поклади її в кошик

Старший геймер: ти ніколи не будеш грати у цю гру

Молодий геймер: поклади її в кошик

Старший геймер: ти ненавидиш цей жанр

Молодий геймер: о так, а зараз поклади її в кошик