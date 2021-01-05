Один из лучших ресурсов посвященных отзывам о видеоиграх объявил свой список лучших игр 2020 года на всех актуальных платформах – от Switch до PS 5. Подробнее – в материале.

Соответствующий рейтинг опубликован на портале metacritic.

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Можно с уверенностью сказать, что 2020 год был переходным для индустрии видеоигр и для всего мира в целом. Даты выпуска многих проектов перенесли на 2021 из-за длительной разработки в рамках пандемии.

Однако, несмотря на это, в 2020 году вышел ряд замечательных новых игр. Интересно, что за прошлый год в общем и целом 16 различных тайтлов получили рейтинг в 90 и выше баллов, что значительно больше, чем в 2019 году, ведь тогда таких было всего 9.

Лучшая игра и лучший эксклюзив на PS4

Persona 5 Royal

Постер игры Persona 5 Royal / изображение igromania​

Игра фактически является ремейком сверхуспешного релиза 2017 года, ставшего одной из лучших RPG всех времен.

Сюжет разворачивается вокруг старшеклассника, который переехал жить в Токио к знакомому своих родителей. Днем главный герой ведет обычную жизнь школьника, но обыденность нарушает случайное попадание в альтернативную реальность "Дворца" и появление кота Морганы. После этих событий, герой вместе со своими друзьями образует группу так называемых "Призрачных Похитителей Сердец". Вместе они исследуют другие "Дворцы" – места, созданные силой эмоций человеческих сердец, для того, чтобы выявить и искоренить злые помыслы и желания людей из их душевного мира, ведь они рискуют обернуться опасностью для жителей мира реального.

Геймплей Persona 5 Royal

В версии 2020 года добавили много нового контента и несколько новых персонажей. В целом игра понравилась критикам немного больше оригинала и получила 95 баллов из 100 возможных (против 93 у оригинала). Таким образом она стала не только лучшей игрой и эксклюзивом на PS4, но и получила самый высокий средний балл от критиков в 2020 году среди игр на всех платформах.

В пятерку лучших на PS4 также попали следующие игры:

The Last of Us 2 – 93 балла

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition – 93 балла

Dreams – 89 баллов

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 89 баллов

Лучшая игра и лучший эксклюзив на PS5

Demon's Souls

Скриншот из игры Demon's Souls / изображение с playstation.com

Самая новая консоль Sony пробыла на рынке менее семи недель в 2020 году, но уже получила несколько классных эксклюзивов, включая победителя обеих номинаций – ремейк культовой игры, породившей целый жанр "соулс-лайк" игр – Demon's Souls.

Версия Demon's Souls 2020 добавляет новые функции и режимы игры в дополнение к полной переработке визуальной части от студии, что стояла за не менее успешным ремейком игры Shadow of the Colossus в 2018 году. Критики высоко оценили новый вид игры и классический геймплей, а также отметили, что более быстрое время загрузки по сравнению с оригиналом, делает перезапуск после вашей неминуемой смерти чуть менее болезненным.

Официальный геймплейный трейлер Demon's Souls 2020

Demon's Souls 2020 получила 92 балла от критиков и оставила за бортом следующие тайтлы:

Devil May Cry 5: Special Edition – 88 баллов

Mortal Kombat 11 Ultimate – 87 баллов

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 85 баллов

Assassin's Creed Valhalla – 84 балла

Лучшие игры на Xbox

Лучшая игра для Xbox One

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Defenitive Edition

Постер игры Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Defenitive Edition / изображение GamingBolt

После первоочередного релиза на Nintendo Switch в 2019 году, эта усовершенствованная версия игры JRPG 2017 в почти 35-летней франшизе Dragon Quest наконец попала в руки владельцам Xbox в 2020 году, чтобы вызвать искреннее восхищение у фанатов жанра.

Трейлер игры

Получив среднюю оценку в 92 баллов игра стала лучшей игрой на Xbox One в 2020 году, оставив позади конкурентов:

F1 2020 – 91 балл

Ori and the Will of the Wisps – 90 баллов

Yakuza 0 – 90 баллов

Yakuza: Like a Dragon – 90 баллов

Лучший эксклюзив для Xbox One и Xbox X / S

Call of the Sea

Постер игры Call of the Sea / изображение с xbox.com

Call of the Sea – квест от первого лица, события которого происходят в 1930-х годах. Игроки берут под свой контроль девушку Нору, которая должна исследовать остров, расположенный в южной части Тихого океана, чтобы найти своего мужа Гарри, пропавшего без вести в экспедиции. В игре отсутствует боевая система и игроки прогрессируют в игре, решая различные головоломки.

Первые 18 минут геймплея Call of the Sea

Несмотря на то, что игра также доступна на Xbox Series X / S и ПК, Call of the Sea стала лучшим эксклюзивом для обеих консолей от Microsoft в 2020 году, набрав 82 балла.

Лучшая игра для Xbox One и Xbox X / S

Tetris Effect: Connected

Свежая консоль Microsoft, возможно, поразила всех своим оборудованием, но интересные игры все еще остаются только на горизонте. Самый ожидаемый эксклюзив для консоли был перенесен в конец 2021, а в 2020 было выпущено только 20 положительно оцененных игр для Series X.

Постер игры Tetris Effect: Connected / изображение с xbox.com

На сегодня лучшей игрой, выпущенной для новой консоли Microsoft, является усовершенствованная версия Тетриса. Connected фактически является усовершенствованной версией игры Tetris Effect 2018 и добавляет к ней многопользовательский режим, что делает ее лучшей (и, безусловно, самой полной) версией Тетриса на сегодня. Получив феноменальные для подобной "простой" игры 88 баллов, Тетрис обогнал мощных конкурентов:

Devil May Cry 5: Special Edition – 84 балла

Planet Coaster: Console Edition – 84 балла

Assassin's Creed Valhalla – 84 балла

Yakuza: Like a Dragon – 83 балла

Лучшие игры на Nintendo Switch

Лучшая игра

Hades

Постер игры Hades / изображение nintendo

Игра, что наделала шума также и на PC, и выиграла несколько престижных наград на ежегодной церемонии Game Awards – основана на греческой мифологии и рассказывает нам о приключениях Загрея (сына Аида), который пытается бежать из подземного царства и добраться до Олимпа. Процедурно генерируемый мир, умные механики, хорошо проработанные персонажи и захватывающий боевой процесс сделали эту игру одной из лучших в 2020 году на PC, а на Switch так и вообще лучшей.

93 балла от критиков, позволили ей обойти такие игры как:

Ori and the Will of the Wisps – 93 балла

Animal Crossing: New Horizons – 90 баллов

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 89 баллов

A Short Hike – 88 баллов

При равенстве баллов принималось во внимание количество рецензий от профессиональных критиков.

Лучший эксклюзив

Animal Crossing: New Horizons

Постер игры Animal Crossing: New Horizons / изображение nintendo

Возможно, определяющая игра эпохи карантина, ведь ее мартовский релиз стал всемирным успехом для Nintendo Switch. Игра сразу же стала хитом и самой популярной частью всей серии и существенно увеличила продажи самой консоли.

Лучшая игра и лучший эксклюзив на PC

Half-Life: Alyx

Постер игры Half-Life: Alyx / изображение Steam

Первая за 13 лет игра в рамках легендарной серии Half-life от Valve стала настоящим прорывом в мире VR игр. Трудно сказать, как скоро кто-то сможет превзойти ее в статусе лучшей игры для VR, а так как Alyx вышла только на PC то закономерно, что она и стала лучшей игрой для персональных компьютеров в 2020 году по версии metacrtitic, получив 93 балла и превзойдя показатели нескольких не менее классных игр: