Лучшие видеоигры 2020 года по версии критиков – рейтинг metacritic
Один из лучших ресурсов посвященных отзывам о видеоиграх объявил свой список лучших игр 2020 года на всех актуальных платформах – от Switch до PS 5. Подробнее – в материале.
Соответствующий рейтинг опубликован на портале metacritic.
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Можно с уверенностью сказать, что 2020 год был переходным для индустрии видеоигр и для всего мира в целом. Даты выпуска многих проектов перенесли на 2021 из-за длительной разработки в рамках пандемии.
Однако, несмотря на это, в 2020 году вышел ряд замечательных новых игр. Интересно, что за прошлый год в общем и целом 16 различных тайтлов получили рейтинг в 90 и выше баллов, что значительно больше, чем в 2019 году, ведь тогда таких было всего 9.
Лучшая игра и лучший эксклюзив на PS4
Persona 5 Royal
Постер игры Persona 5 Royal / изображение igromania
Игра фактически является ремейком сверхуспешного релиза 2017 года, ставшего одной из лучших RPG всех времен.
Сюжет разворачивается вокруг старшеклассника, который переехал жить в Токио к знакомому своих родителей. Днем главный герой ведет обычную жизнь школьника, но обыденность нарушает случайное попадание в альтернативную реальность "Дворца" и появление кота Морганы. После этих событий, герой вместе со своими друзьями образует группу так называемых "Призрачных Похитителей Сердец". Вместе они исследуют другие "Дворцы" – места, созданные силой эмоций человеческих сердец, для того, чтобы выявить и искоренить злые помыслы и желания людей из их душевного мира, ведь они рискуют обернуться опасностью для жителей мира реального.
Геймплей Persona 5 Royal
В версии 2020 года добавили много нового контента и несколько новых персонажей. В целом игра понравилась критикам немного больше оригинала и получила 95 баллов из 100 возможных (против 93 у оригинала). Таким образом она стала не только лучшей игрой и эксклюзивом на PS4, но и получила самый высокий средний балл от критиков в 2020 году среди игр на всех платформах.
В пятерку лучших на PS4 также попали следующие игры:
- The Last of Us 2 – 93 балла
- Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition – 93 балла
- Dreams – 89 баллов
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 89 баллов
Лучшая игра и лучший эксклюзив на PS5
Demon's Souls
Скриншот из игры Demon's Souls / изображение с playstation.com
Самая новая консоль Sony пробыла на рынке менее семи недель в 2020 году, но уже получила несколько классных эксклюзивов, включая победителя обеих номинаций – ремейк культовой игры, породившей целый жанр "соулс-лайк" игр – Demon's Souls.
Версия Demon's Souls 2020 добавляет новые функции и режимы игры в дополнение к полной переработке визуальной части от студии, что стояла за не менее успешным ремейком игры Shadow of the Colossus в 2018 году. Критики высоко оценили новый вид игры и классический геймплей, а также отметили, что более быстрое время загрузки по сравнению с оригиналом, делает перезапуск после вашей неминуемой смерти чуть менее болезненным.
Официальный геймплейный трейлер Demon's Souls 2020
Demon's Souls 2020 получила 92 балла от критиков и оставила за бортом следующие тайтлы:
- Devil May Cry 5: Special Edition – 88 баллов
- Mortal Kombat 11 Ultimate – 87 баллов
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 85 баллов
- Assassin's Creed Valhalla – 84 балла
Лучшие игры на Xbox
Лучшая игра для Xbox One
Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Defenitive Edition
Постер игры Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Defenitive Edition / изображение GamingBolt
После первоочередного релиза на Nintendo Switch в 2019 году, эта усовершенствованная версия игры JRPG 2017 в почти 35-летней франшизе Dragon Quest наконец попала в руки владельцам Xbox в 2020 году, чтобы вызвать искреннее восхищение у фанатов жанра.
Трейлер игры
Получив среднюю оценку в 92 баллов игра стала лучшей игрой на Xbox One в 2020 году, оставив позади конкурентов:
- F1 2020 – 91 балл
- Ori and the Will of the Wisps – 90 баллов
- Yakuza 0 – 90 баллов
- Yakuza: Like a Dragon – 90 баллов
Лучший эксклюзив для Xbox One и Xbox X / S
Call of the Sea
Постер игры Call of the Sea / изображение с xbox.com
Call of the Sea – квест от первого лица, события которого происходят в 1930-х годах. Игроки берут под свой контроль девушку Нору, которая должна исследовать остров, расположенный в южной части Тихого океана, чтобы найти своего мужа Гарри, пропавшего без вести в экспедиции. В игре отсутствует боевая система и игроки прогрессируют в игре, решая различные головоломки.
Первые 18 минут геймплея Call of the Sea
Несмотря на то, что игра также доступна на Xbox Series X / S и ПК, Call of the Sea стала лучшим эксклюзивом для обеих консолей от Microsoft в 2020 году, набрав 82 балла.
Лучшая игра для Xbox One и Xbox X / S
Tetris Effect: Connected
Свежая консоль Microsoft, возможно, поразила всех своим оборудованием, но интересные игры все еще остаются только на горизонте. Самый ожидаемый эксклюзив для консоли был перенесен в конец 2021, а в 2020 было выпущено только 20 положительно оцененных игр для Series X.
Постер игры Tetris Effect: Connected / изображение с xbox.com
На сегодня лучшей игрой, выпущенной для новой консоли Microsoft, является усовершенствованная версия Тетриса. Connected фактически является усовершенствованной версией игры Tetris Effect 2018 и добавляет к ней многопользовательский режим, что делает ее лучшей (и, безусловно, самой полной) версией Тетриса на сегодня. Получив феноменальные для подобной "простой" игры 88 баллов, Тетрис обогнал мощных конкурентов:
- Devil May Cry 5: Special Edition – 84 балла
- Planet Coaster: Console Edition – 84 балла
- Assassin's Creed Valhalla – 84 балла
- Yakuza: Like a Dragon – 83 балла
Лучшие игры на Nintendo Switch
Лучшая игра
Hades
Постер игры Hades / изображение nintendo
Игра, что наделала шума также и на PC, и выиграла несколько престижных наград на ежегодной церемонии Game Awards – основана на греческой мифологии и рассказывает нам о приключениях Загрея (сына Аида), который пытается бежать из подземного царства и добраться до Олимпа. Процедурно генерируемый мир, умные механики, хорошо проработанные персонажи и захватывающий боевой процесс сделали эту игру одной из лучших в 2020 году на PC, а на Switch так и вообще лучшей.
93 балла от критиков, позволили ей обойти такие игры как:
- Ori and the Will of the Wisps – 93 балла
- Animal Crossing: New Horizons – 90 баллов
- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 89 баллов
- A Short Hike – 88 баллов
Лучший эксклюзив
Animal Crossing: New Horizons
Постер игры Animal Crossing: New Horizons / изображение nintendo
Возможно, определяющая игра эпохи карантина, ведь ее мартовский релиз стал всемирным успехом для Nintendo Switch. Игра сразу же стала хитом и самой популярной частью всей серии и существенно увеличила продажи самой консоли.
Лучшая игра и лучший эксклюзив на PC
Half-Life: Alyx
Постер игры Half-Life: Alyx / изображение Steam
Первая за 13 лет игра в рамках легендарной серии Half-life от Valve стала настоящим прорывом в мире VR игр. Трудно сказать, как скоро кто-то сможет превзойти ее в статусе лучшей игры для VR, а так как Alyx вышла только на PC то закономерно, что она и стала лучшей игрой для персональных компьютеров в 2020 году по версии metacrtitic, получив 93 балла и превзойдя показатели нескольких не менее классных игр:
- Hades – 93 балла
- Microsoft Flight Simulator – 91 балл
- Crusader Kings III – 91 балл
- Spelunky 2 – 91 балл
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