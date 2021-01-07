Керівництво платформи Twitch вирішило видалити популярну емоцію PogChamp. Причиною став заклик її автора до продовження насильства у Капітолії.

Відсьогодні вже не вийде відсилати у чати на платформі Twitch емоцію PogChamp. Її автор прокоментував у своєму твіттері події у Капітолії, а представники Twitch вирішили, що там є заклик до насильства.

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Передісторія

2021 рік розпочався з протестів у США, прихильники чинного президента США Дональда Трампа ввірвалися у будівлю конгресу, у якій мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена. У сутичках з поліцією чимала кількість людей постраждала, а одразу четверо загинуло. Однією із загиблих стала ветеран військово-повітряних сил США, ім'я якої поки не називається.

Чому видалили емоцію PogChamp

Автором емоції PogChamp є Раян "Gootecks" Гутьєррес, саме він зображений на ній. Раян стрімер та професійний гравець у Street Fighter, він часто висловлює свою позицію у різних соцмережах. Саме через його повідомлення й видалили цю емоцію. У своєму твіттері він написав наступне:

Чи почнуться громадянські заворушення після того, як в Капітолії стратили жінку, або ж #MAGAMartyr загинула даремно?

#MAGAMartyr – хештег, який розшифровується так: MAGA – Make America Great Again, Martyr – мучениця.

Своїм повідомленням автор підтримав людей, які ввірвалися у Капітолій та закликав їх до подальшого насильства. Саме так вирішило керівництво платформи Twitch, вони дуже оперативно видалили емоцію PogChamp. Представники цієї компанії у твіттері написали наступне:

Ми вирішили видалити емоцію PogChamp після того, як людина, зображена на ній, написала повідомлення, що закликає до подальшого насильства після подій у Капітолії.

Цікаво, що PogChamp вже раніше також просили видалити з платформи через висловлювання її автора. Гутьєррес писав про різноманітні теорії змови, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Майбутнє емоції PogChamp

Емоцію PogChamp використовували для вираження щирого здивування чи для демонстрації сарказму. Варто відзначити, що це була одна з найпопулярніших емоцій на платформі Twitch. Вже найближчим часом представники сервісу, стрімери та глядачі будуть обирати нову емоцію, яка замінить PogChamp.

Дивіться відео, у якому вперше використали емоцію PogChamp