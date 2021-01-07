У мережі набирає популярності мем з відеогри GTA V, яка вийшла ще у 2013 році. Користувачі запропонували чималу кількість своїх варіацій діалогу Франкліна з Ламаром.

На початку 2021 року набуває популярності мем з відеогри GTA V. За останній тиждень вийшла чимала кількість його варіацій з різноманітними персонажами. Відео з цим мемом збирають мільйонні перегляди, а Games24 пропонує ознайомитися з найкращими.

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Відеогра GTA V вийшла ще у 2013 році, але висміювати одну зі сцен користувачі почали лише зараз. У цій сцені головний герой гри Франклін спілкується зі своїм приятелем Ламаром. Обидва персонажі є членами місцевої банди, тому їх діалог наповнений специфічним сленгом. Ламар висміює Франкліна та відзначає, що той не може знайти собі дівчину через свою смішну зачіску. А завершується ця розмова дуже розтягнутою та сленговою фразою.

Ця сцена дуже сподобалася користувачам у мережі, тому вони почали її висміювати. Геймери замінюють Ламара та переозвучують цей діалог. Вже чимала кількість популярних персонажів та навіть різноманітних предметів встигли висміяти Франкліна та його зачіску.

Оригінальна сцена

Жабеня Керміт

Шрек

Дарт Вейдер

Чубакка

Штурмовики

Гаррі Поттер

Білосніжка

Губка Боб

Ламар та його 36 копій

Дональд Трамп

Сквіртл

Мотоцикл

Playstation 5

Азбука Морзе

Німе кіно