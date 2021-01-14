Бюджеты видеоигр иногда достигают астрономических сумм. Индустрия, которая начиналась с небольших проектов превратилась в многомиллиардную отрасль, с большим количеством игр на разработку которых идут огромные средства. О самых дорогих из них – в материале.

Возможно, это не то, о чем вы часто задумываетесь когда, включаете очередную игру, чтобы развлечься, но ее создание может быть достаточно дорогим делом. Конечно, существуют примеры инди-игр, иногда сделанных всего лишь одним человеком, что не нуждались огромных средств. Однако чем больше проект, тем больше ресурсов вкладывается в его разработку. Games24 предлагает вам ознакомиться с рейтингом самых дорогих видеоигр из когда-либо созданных.

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Вся информация о бюджетах получена из различных открытых источников. В рейтинг могли не попасть крупные проекты данные о стоимости разработки которых не находятся в свободном доступе.

10. Halo 2 – 120 миллионов долларов

Постер игры Halo 2 / изображение dualshockers

Разработчики / издатели: Bungie / Microsoft Studios

Bungie / Microsoft Studios Платформы: PC, Xbox, Xbox One

PC, Xbox, Xbox One Дата выхода: 9 ноября 2004 года

Безусловно одна из самых определяющих игр в истории индустрии. После успеха первой части – Halo: Combat Evolved все взгляды были направлены на разработчиков в ожидании смогут ли они повторить свой триумф.

Благодаря бюджету в 120 миллионов долларов, Bungie смогли обеспечить игрокам не только тот самый увлекательный геймплей из первой части, но и перенести игру в многопользовательскую сферу. Мультиплеер Halo 2 оказался настолько революционным, что современные игры до сих пор ему подражают.

Halo 2 оставил после себя огромное наследие. Большинство поклонников скажут, что это лучшая игра во франшизе, и нам трудно с ними не согласиться. Ведь даже через 16 лет после релиза есть люди, которые продолжают играть в Halo 2 и обновлять спидранерские рекорды.

9. Shadow of the Tomb Raider – 135 миллионов долларов

Постер игры Shadow of the Tomb Raider / изображение usgamer

Разработчики / издатели: Eidos Montreal / Square Enix

Eidos Montreal / Square Enix Платформы: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Дата выхода: 14 сентября 2018 года

Сиквел перезапуска приключений легендарной расхитительницы гробниц Лары Крофт обошелся разработчикам значительно дороже первой части датированной 2013 годом. Увеличение расходов в основном произошло из-за проведения большой медиа кампании, направленной на продвижение игры. Следует отметить, что деньги были потрачены не зря.

В целом игра пришлась по вкусу поклонникам серии и простым геймерам и получила неплохие оценки. Однако продажи были несколько низкими, что прежде было обусловлено малым количеством нововведений в игре.

8. Destiny – 140 миллионов долларов

Постер игры Destiny / изображение gamedata

Разработчики / издатели: Bungie / Activision

Bungie / Activision Платформы: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One

PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Дата выхода: 9 сентября 2014 года

Именно Destiny стала первой крупной игрой от Bungie после завершения оригинальной трилогии Halo. Репутация компании не позволяла им совершать ошибки, ведь все ожидали от них очередного шедевра. Стала ли Destiny культовой? Скорее нет, но все же игра заслуживает сравнений со своим духовным предшественником и получила довольно положительные отзывы, захватив многих своим мультиплеером в футуристическом космической вселенной.

Незадолго до выхода игры, генеральный директор Activision Бобби Котик заявил, что издательство вложит в эту франшизу около 500 миллионов долларов, что лишь подогрело интерес публики. Однако, фактическая сумма денег, потраченная на разработку Destiny, была меньше, что, в конечном итоге, не повлияло на ее качество.

7. Final Fantasy VII – 145 миллионов долларов

Постер игры Final Fantasy VII / изображение Steam

Разработчики / издатели: Square / Square, Sony Computer Entertainment, Eidos Interactive

Square / Square, Sony Computer Entertainment, Eidos Interactive Платформы: PS1, PS4, Xbox 360, Xbox One

PS1, PS4, Xbox 360, Xbox One Дата выхода: 31 января 1997 года

Несмотря на то, что недавний ремейк игры намного технологичнее и графически лучше, оригинальная Final Fantasy VII имела больший общий бюджет, чем ремейк, бюджет которого составил около 80-100 миллионов долларов. Это связано прежде всего с безумными затратами на маркетинг в США, что по разным оценкам составили до 100 миллионов долларов, в то время, как производственный бюджет составил всего 45 миллионов долларов.

Оставаясь по сей день самой продаваемой частью серии, Final Fantasy VII стала игрой, которая познакомила многих игроков с франшизой, особенно учитывая, то что она была первой из выпущенных в Европе. Ее использование синематики, 3D-графики и инновации в игровой механике все еще влияют на игровую индустрию и по сей день.

6. Marvel's Avengers – 170 миллионов долларов

Постер игры Marvel's Avengers / изображение Steam

Разработчики / издатели: Crystal Dynamics / Square Enix

Crystal Dynamics / Square Enix Платформы: PC, PS4, Stadia, Xbox One, PS5, Xbox Series X

PC, PS4, Stadia, Xbox One, PS5, Xbox Series X Дата выхода: 4 сентября 2020 года (выход на консолях нового поколения запланирован на 2021)

Когда дело доходит до чего-то, что связано с Marvel здесь не может быть маленьких бюджетов. Супергерои в моде при любой погоде, на них всегда есть спрос как в кино, так и в игровой индустрии. После безумных успехов киновселенной Marvel, Crystal Dynamics решили заполнить нишу супергеройских игр именно проектом посвященным Мстителям.

Игра получила смешанные отзывы геймеров и критиков, а продажи несколько разочаровали разработчиков. По последним данным Marvel's Avengers заработала около 230 миллионов долларов, что вряд ли можно назвать успехом при таком бюджете.

5. Star Wars: The Old Republic – 200 миллионов долларов

Постер игры Star Wars: The Old Republic / изображение playground

Разработчики / издатели: BioWare / Electronic Arts, LucasArts

BioWare / Electronic Arts, LucasArts Платформы: PC

PC Дата выхода: 20 декабря 2011 года

Сразу после анонса в 2008 году, The Old Republic от Bioware получила миллионы фанатов, с нетерпением ожидающих ее релиза. Игра обещала столько возможностей и столько пространства для исследований и выбора, что заставила бы любого геймера захотеть стать джедаем. Однако такие обещания всегда имеют свою цену, цена этих составила 200 миллионов долларов.

К счастью для BioWare и EA, большой хайп вокруг релиза и стабильная база игроков на протяжении многих лет позволили этой ММО заработать более 1 млрд долларов за все время существования.

4. Call of Duty: Modern Warfare 2 – 250 миллионов долларов

Постер игры Call of Duty: Modern Warfare 2 / изображение callofduty.com

Разработчики / издатели: Infinity Ward / Activision

Infinity Ward / Activision Платформы: PC, PS3, Xbox 360

PC, PS3, Xbox 360 Дата выхода: 10 ноября 2009 года

Все еще одна из самых популярных игр в серии Call of Duty, Modern Warfare 2 имела огромный успех как у критиков и геймеров, так и в финансовой составляющей.

Что довольно необычно это то, что большинство из 250 миллионов долларов бюджета пошли не на непосредственно разработку, а на маркетинг игры. Разработка стоила около 40-50 миллионов долларов, а маркетинг же стоил колоссальных 200 миллионов долларов. Риск оправдал себя и Modern Warfare 2 стала одним из самых коммерчески успешных шутеров всех времен.

3. Grand Theft Auto V – 265 миллионов долларов

Постер игры Grand Theft Auto V / изображение EpicGames Store

Разработчики / издатели: Rockstar North / Rockstar Games

Rockstar North / Rockstar Games Платформы: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One

PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Дата выхода: 17 сентября 2013 года

Один из крупнейших релизов прошлого десятилетия, неудивительно, что GTA V находится так близко к вершине списка. Мегапопулярная франшиза Rockstar, безусловно, приносит много денег разработчикам. Но каждый, кто играл в GTA V, согласится, что и вложено в игру немало не только средств, но и усилий, креатива и всего чего только можно.

Благодаря чрезвычайно детализированному миру и постоянной поддержке GTA Online разработчики получили около 6 миллиардов долларов прибыли и продали более 135 миллионов копий. Даже через 7 лет после релиза, эти цифры продолжают расти, ведь игра все еще находится в топах продаж в разных уголках мира, а это говорит о многом.

2. Star Citizen – 320 миллионов долларов (и продолжает расти)

Постер игры Star Citizen / изображение gagadget

Разработчики / издатели: Cloud Imperium Games

Cloud Imperium Games Платформы: PC

PC Дата выхода: ???

Star Citizen смело можно назвать феноменом, ведь это одна из самых известных и успешных краудфандинговых кампаний, которая использует собранные деньги на разработку игры, что позволило ей стать одной из самых дорогих игр всех времен.

С момента запуска кампании по сбору средств на разработку игры было собрано более 320 миллионов долларов ($80 млн только в 2020 году) от поклонников и дополнительных внешних источников, а разработчики продолжают выпускать новое содержание и функции для выполнения своих текущих целей краудфандинга. Таким образом игра до сих пор в разработке и находится в альфа-версии вот уже 7 лет.

Несмотря на то, что игра официально не завершена и даже не имеет предыдущей даты окончательного релиза, и вероятно, будет оставаться в разработке в ближайшем будущем, она продолжает получать огромное количество денег от фанатов и энтузиастов, поэтому скорее всего, вскоре возглавит этот рейтинг.

1. Cyberpunk 2077 – 330 миллионов долларов

Постер игры Cyberpunk 2077 / изображение comicbook.com

Разработчики / издатели: CD Projekt Red

CD Projekt Red Платформы: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X

PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X Дата выхода: 10 декабря 2020 года

Пожалуй, одна из самых неоднозначных игр последнего десятилетия. Горячо ожидаемый релиз от создателей культового The Witcher 3: Wild Hunt разочаровал фанатов со всего мира, особенно владельцев консолей PS4 и Xbox One. О проблемном запуске Cyberpunk 2077 было написано так много, что о нем наверняка уже знают даже те, кто далек от игровой индустрии и гейминга в целом.

Даже безумный бюджет в 330 миллионов долларов, ставший крупнейшим в истории индустрии в настоящее время, не помог разработчикам реализовать все свои амбиции. Мы на Games24 искренне надеемся, что польские разработчики все же реабилитируются патчами и DLC и мир получит тот Cyberpunk 2077 которого ждал долгих 9 лет разработки.